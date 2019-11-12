「你可以不聰明，但不可以不小心」　職場上該懂的8句生存之道

▲職場不如學校，不聰明也一定要帶腦去上班。（圖／翻攝自《我要準時下班》劇照，以下同）

編輯 / Lily

很多人都說職場不如校園生活，某些同事表面上和你一起抱怨老闆，卻在你背後捅了幾把刀，壞事都由你來揹黑鍋，要知道在同一家公司上班有緣，並不代表你非得和他當朋友，進入職場許久，想必箇中滋味你都懂，以下這8句職場金句請牢牢放在心中。

1.比靠山還可靠的，是讓自己有價值

靠山山倒，靠人人倒，這句話運用在職場也沒錯。把自己充實好，讓自己不可被取代，創造自己的價值最重要。

2.該你的不一定能拿到，不該你的一定不是你的

在職場上，不是幾分耕耘幾分收獲，該你的不一定能拿到，不該你的也別多想，就真的不是你的。

3.你可以不聰明，但不可以不小心

你可以不聰明，但絕對不能太天真，職場上天真的同事少之又少，別傻傻把同事當朋友，什麼心事都向他說，否則你怎麼死的都不知道。

4.別在意職場小圈圈

總有一些同事喜歡搞小團體，即便你身上圈外也別在意，小圈子形成沒有一定的道理，他們愛聊就讓他們聊，不如把時間趕快把份內的事情做好。

5.做討厭的事，也是一種成熟

小時候只想做自己喜歡或是有興趣的事情，但是進入職場必須明白，即使討厭我也能專業完成，雖然心裡並不好受，但把工作做好也是對自己的一種負責。

6.江湖雖大，但冤家總是路窄

要懂了人後留一線，日後好相見，離職切記不要搞得太難看，因為你不知何時會再見，職場中敵人總是會有，但請盡量化敵為友，這樣只有好處而沒壞處。

7.有能力，才有敵人

有人討厭不見得是壞事，因為證明自己有實力招嫉妒，人生中會遇到的壓力太多，放下情緒去做值得的事，千萬不要和他們一般見識。

8. 健康永遠放在工作之前

工作可以努力，但若是犧牲健康，那怕成就再高也是枉然。或許你還沒開始對健康有意識，要知道身體好，職涯道路才能長久穩健。