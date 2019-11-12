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「Her和她」周末超殺快閃店 20萬人潮搶爆款賣翻了！

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▲Her。（圖／公關照）

時尚中心 / 綜合報導

ETtoday「Her和她」女性商店11月推出「周末超殺快閃店」！每周五中午到隔周一中午，限時快閃推出超值爆款好物，11月8日首波主打暱稱「小棕瓶」的雅詩蘭黛特潤超導修護露，經典爆款＋超殺特價的魅力，吸引超過20萬人潮湧入商店，創下百萬銷售。

「Her和她」女性商店成立的目的，是為了服務小資女孩們。小資女孩，必須要寵愛自己，必須follow潮流，也必須有屬於自己的生活品味，能享受日常中的各種小確幸。

「Her和她」幫女孩們蒐羅好用、實用，而且時髦的好物，包括品牌彩妝保養、日常生活用品、追劇解饞的零食等，也逐步為女孩們開發新增更多的各類好物。成為「Her和她」的會員，更享有每次購物均贈送2%購物金的福利，讓回購輕鬆折抵。

逛「Her和她」的女孩們，究竟最愛購什麼？快來看看熱銷前10名排行榜，跟上潮流，手刀來搶好物。

「Her和她」熱銷前10名排行榜

1. 雅詩蘭黛特潤超導修護露，50ml

▲Her。（圖／公關照）

▲鼎鼎大名「小棕瓶」，能修護肌膚、穩定膚況，解決秋冬乾燥問題，原價3,850元，特價2,288元。點我購買。

2. innisfree綠茶籽精華液，80ml，原價920元，特價668元

▲Her。（圖／公關照）

▲質地輕盈，無論做為前導精華或保濕精華，都能立刻補水，小資女必備，原價800元，特價568元。點我購買。

3. Fujisawa日本學校團膳專用杏仁小魚乾7g x40包

▲Her 瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲小魚乾與杏仁滋味絕妙一吃上癮，富含營養成分，而且小包裝相當方便。點我購買。

4. 日本進口一榮鱈魚起司條（7g/條）x30條

▲Her。（圖／公關照）

▲起司夾在鱈魚條中，每位有嚼勁，很適合帶在身上或放在辦公室，嘴饞來一條，原價420元，特價388元。點我購買。

5. KIEHL'S契爾氏金盞花植物精華化妝水，250ml

▲Her。（圖／公關照）

▲質地溫和清爽，能調理皮脂分泌，鎮定舒緩、修護肌膚，原價1,450元，特價1,268元。點我購買。

6. 德國BRITA馬利拉記憶型2.4L濾水壺／藍（含濾芯x1）

▲Her瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲全效濾芯能減少水垢、氯、異味，和其他影響口感的物質，濾水壺的上掀蓋設計，實用方便，原價1,500元，特價888元。點我購買。

7. 韓國KAARO小恐龍點心麵，辣味12包x2盒（16公克/包）

▲Her。（圖／公關照）

▲又辣又脆的口感，讓人一口接一口，小包裝份量剛好，原價360元，特價288元。點我購買。

8. Banila Co. ZERO零感肌瞬卸凝霜經典款，180ml

▲Her。（圖／公關照）

▲韓國熱卸妝霜，獨特輕盈，連防水彩妝都能卸除，原價990元，特價688元。點我購買。

9. 韓國ETUDE HOUSE長效待肌遇水則發寶貝蛋

▲Her。（圖／公關照）

▲3面蛋形設計，能輕鬆上妝，讓底妝水透自然，原價438元，特價288元。點我購買。

10. 有幾園陽光綜合堅果（5包）

▲Her 瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲低溫烘焙技術，可以攝取3大類、5種堅果的營養，原價600元，特價468元。點我購買。

關鍵字：

Her和她, 周末超殺快閃店
fashion.net

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