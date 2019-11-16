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擁有「愛情潔癖」的3大星座　金牛一點曖昧都不能忍受

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編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

在一段感情關係中，有些人會認為只要不真的出軌，偶爾搞搞小曖昧、逢場做戲沒什麼，但在某些人心中，愛情很純潔崇高，雙方都應該全心全意投入，一點雜質都無法忍受，像是以下3個星座就是擁有「愛情潔癖」的代表，不論是另一半精神上或過去的戀愛史，他們都很在意。

▲有愛情潔癖3星座　一點曖昧都不行。（圖／翻攝unsplash、pexels）

金牛座

平時看起來很和的金牛座其實大多很有戀愛潔癖，他們做事時在意細節、追求完美度的態度也延續到感情上，對於另一半的要求很高，加上在愛情上獨佔慾也滿強的，有時甚至過分追求完美，不管是肉體上或精神上都不太能容許另一半犯錯，與異性有一點曖昧也不能接受。不要看他們看起來好像不太在乎的樣子，他們只是不會表現得很明顯，但其實心裡非常介意，等到他們累積到極限就會爆發，而且無法挽回。

▲有愛情潔癖3星座　一點曖昧都不行。（圖／翻攝unsplash、pexels）

 巨蟹座

對於另一半會展現出全部溫柔、關愛的巨蟹座，他們會很願意敞開心胸跟心上人談論任何話題，什麼事都願意坦承，就連以前的戀愛史，只要你問他們就回答。但其實巨蟹對於感情很有潔癖，就連另一半過去的戀情都會很在意，像是如果另一半談起以前的戀愛史，一副沾沾自喜或很開心的樣子，他們就會默默記在心裡，甚至會多想很多，所以和巨蟹講起過往戀情時一定要小心，搞不好默默傷到他們都不知道。

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▲有愛情潔癖3星座　一點曖昧都不行。（圖／翻攝unsplash、pexels）

處女座

處女座是出了名追求完美的星座，無論任何事情他們都非常注重細節，加上天生就有潔癖和正義感，更讓他們覺得感情這種事，應該要完美無瑕，他們不能接受另一半在感情裡猶豫不定，也不願意委曲求全，所以遇到一段感情時，處女會從各種角度檢視，是否符合他們的「感情標準」，因此在這過程中常會失去很多更進一步的機會，所以他們的戀情也常常無疾而終。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 潔癖, 愛情潔癖
fashion.net

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