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從坐姿看隱藏性格　喜歡翹腳坐原來最缺乏自信

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▲▼從坐姿看個性。（圖／翻攝自Pinterest）

▲平常最習慣的坐姿竟能顯露隱藏個性。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯 / Lily

每個人不經意的小動作都會直接反映性格特徵，像是喜歡吃的食物，甚至平日的坐姿也會透露出隱藏性格。

在家或是在辦公室你都習慣怎麼坐？有人習慣坐的直挺挺，有人喜歡放鬆向後靠，更有很多人習慣性翹腳，認為這才是最舒服的坐姿。
美國肢體語言專家Lilian Glass表示，雖然坐姿會依照當時心情或是環境改變，但也能反映出一個人的性格，以下就是他為常見的5種坐姿的分析，看完你會發現這結果真的太精準了。

▲▼從坐姿看個性。（圖／翻攝自Pinterest）

挺直腰背

平常坐著習慣挺直腰背，代表著你充滿自信，在生活和工作上取得良好平衡，有餘力更會幫助朋友，是一位值得信賴的人。

▲▼從坐姿看個性。（圖／翻攝自Pinterest）

翹腳坐

翹腳坐乍看很有自信，但這個動作卻是透露你其實很害羞，有時候其實對自己挺沒信心，平常很難將想法和情緒表達給朋友，在很熟很熟的朋友面前，才能自在做自己。

▲▼從坐姿看個性。（圖／翻攝自Pinterest）

盤腳坐

席地而坐的盤腳代表著放鬆，你的個性屬於無憂無慮且懶得多想的人，對未來沒有設限，有機會的話願意嘗試各種新事物。

▲▼從坐姿看個性。（圖／翻攝自Pinterest）

用手撐著身體坐

如果喜歡坐在地上，把手放在身後支撐，代表著你很會觀察判斷，身邊發生的一些小事，都逃不過你的眼睛，個性比較敏感。

▲▼從坐姿看個性。（圖／翻攝自Pinterest）

往後靠椅背

這個坐姿其實和用手撐地坐，有異曲同工之妙，總是貼心理解別人的想法和感受，習慣處處為朋友著想。

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關鍵字：

坐姿, 性格, 隱藏性格
fashion.net

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