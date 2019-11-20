跟粉刺、泛紅說再見！「神奇化妝水」一瓶搞定5大肌膚問題

▲Kiehl's金盞花化妝水是許多人心中的「神級化妝水」，手邊一定要備有一瓶。（圖／翻攝IG@kiehls）

記者張毓容／台北報導

說到神級化妝水，你會想到哪瓶？想必不少人心中一定都會有這瓶大名鼎鼎的金盞花化妝水！身為Kiehl’s契爾氏最經典四大明星商品之一的「金盞花植物精華化妝水」不僅是許多油皮星人的最愛，也是PTT、Dcard美妝版上被好評推薦的常客，更連續蟬聯5年專櫃化妝水銷售第一名。而金盞花化妝水最受推崇的，莫過於多種變化用法和一瓶搞定5大惱人膚況的有感養膚效果。

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▲金盞花化妝水擁有多種用法，更能改善5大肌膚困擾。（圖／翻攝IG@kiehls）



熱賣將近60年的金盞花化妝水，除了金盞花萃取這個最主要成分，更添加了龍膽、牛蒡、紫草等天然成分萃取，可有效舒緩泛紅鎮定肌膚，調理肌膚油脂分泌、平衡油光，改善粉刺痘痘問題並有效緊緻毛孔，長效修護穩定膚況等5大功效，一瓶就能改善痘痘粉刺、油光、泛紅不適和膚況不穩等肌膚困擾，被許多網友譽為「神奇化妝水」。

清爽補水不黏膩的質地備受喜愛，其成分配方溫和，無添加酒精、香料、色素，讓敏感肌也能放心使用。除此之外，金盞花化妝水更有「噴、貼、擦、敷、冰」等多種用法，搭配化妝棉、噴霧瓶等小工具，可全方位幫助肌膚穩定膚況，重回健康狀態。

▲金盞花化妝水除了日常使用，還可局部濕敷、曬後紓緩、搭配痘痘貼調理。（圖／翻攝IG@94_j.a、@kiehl’s）



1.日常調理



使用化妝棉或雙手輕拍於肌膚，可穩定膚況並調理肌膚過度出油的問題。

2.局部濕敷



取輕薄化妝棉沾取金盞花化妝水直到足夠濕潤，局部濕敷3～5分鐘，能夠加速舒緩，立即解決肌膚問題。

3.補水噴霧



將金盞花化妝水裝到噴霧瓶裡，在妝前或曬後使用噴霧噴灑於臉部，搭配輕壓手勢促進吸收，快速補水，同時鎮靜肌膚。

4.曬後舒緩鎮靜



能立即舒緩曬後肌膚不適，有效改善泛紅並快速鎮定肌膚，且冰過再使用效果更好。可分裝一小瓶金盞花化妝水拿到冰箱固定冰著，或是將用金盞花化妝水浸濕過的化妝棉裝在夾鏈袋裡再放入冰箱，都能提升使用時的冰涼感。

5.痘痘貼調理



搭配痘痘專用濕敷棉，沾取金盞花化妝水後貼於痘痘紅腫處，可幫助調理並紓緩痘痘。

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