雙子、射手CP根本天注定！最容易一見鍾情的4個星座組合

▲愛情本來就奇妙，一見鍾情的機率更是難得。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

每種星座都有不同個性，偏偏有人就願意為他放下身段，完全不同個性卻因互補而像磁鐵板吸引，也有組合就像是天生注定，最容易從朋友變情人，以下4個星座組合一見鍾情機率最高，你也上榜了嗎？

獅子和水瓶

獅子和水瓶都各有各的想法，心動卻不容易表現出來，因為兩個人都愛面子。水瓶雖然有主見，但是愛上獅子後則願意放下身段，只為了逗他開心，兩個人一談戀愛就會像磁鐵版互相吸引，但事鬧起脾氣來也是相愛相殺。

牡羊和天蠍

牡羊座天性活潑，他的熱情足以融化天蠍這座冰山。天蠍終於可以卸下防備做自己，不用再隱藏原先個性，兩人個性相當互補，一愛上絕對會燃起超大火花，一見鍾情的機率非常大。

水瓶和天秤

他們的愛情觀念很合拍，水瓶的幽默常常打中優雅的天秤。兩人容易從朋友變成情人，愛苗不知不覺滋長，不過因為兩人都不擅長主動，必須有人先示好才能成就這段緣份。

雙子和射手

射手很容易愛上雙子，雙子的聰明總是吸引射手的目光，兩人相處起來很有意思。彼此超有默契，彷彿就像天生注定。能跟上彼此的節奏，努力往同一個目標走，他們的都喜歡獵奇新鮮，任何方面都超契合。

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