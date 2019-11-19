懶人下廚必備透明鍋！煮好直接上桌　食物自帶濾鏡超好拍

▲天氣變冷，很需要來一碗熱熱的湯。（圖／Unsplash）

時尚中心／台北報導

天氣轉冷，最需要一鍋熱呼呼的湯或火鍋暖胃，工欲善其事必先利其器，除了需要新鮮食材，還需要一個功能性強大的鍋子輔助，如果鍋子透明，能直接看到食材與烹煮狀況，不用一直打開鍋蓋，相當方便，外型夠美觀還能直接上桌，少了更換盛裝容器的步驟，對懶人來說，能省一步是一步啊！

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康寧餐具除了餐瓷經典，晶鑽鍋也很吸睛，很符合「看見食材、直接上桌」的想法，鍋身為透明琥珀色，像食物的濾鏡一般，增添更多氣氛，隨便拍照都很美，材質為日本製的耐熱玻璃陶瓷，可承受溫差達700℃，意謂可從冷藏到微波爐、烤箱或瓦斯爐回溫，一鍋搞定，也因為玻璃材質聚熱但散熱慢的特性，具優良續熱力可短時間料理，使用小火便能煨出原汁原味，且透明鍋身更容易掌握火候，最適合用在需要攪拌或有湯汁的料理，輕輕鬆鬆讓美食完美呈現。

▲請客辦趴空間氣氛很重要。（圖／Unsplash）

表面光滑是另一個值得稱讚的優點，因為非常容易清洗，且結晶顆粒大，不容易刮傷，因此沒有一般鍋子繁複的保養程序，就能維持漂亮如新，更吸引人的是不會與食物產生化學成分或殘留食物氣味，煮一大鍋火鍋後，不用再害怕洗鍋子是個大工程，對懶人來說絕對是再加分。

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