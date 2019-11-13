超想躲進歐巴的大衣裡！孔劉、李敏鎬、李棟旭、蘇志燮　誰是你冬天的暖爐？

自己穿大衣不如躲進歐巴的大衣裡，每年都有好看大衣的韓國，冬季劇裡歐巴最完美的示範，超希望自己的男伴男友老公有時也可以和歐巴一樣穿大衣帥到不行。冬天的開頭，你最想躲進誰的大衣裡呢？

孔劉

大衣界的翹楚，在電視劇《鬼怪》中展露無遺，不管短或長，全部都可以完美駕馭，堪稱是最會穿大衣的男子啊！

李敏鎬

新戲《The King：永遠的主君》讓人期待到爆炸，187的身高穿什麼都好看，大衣更是，是不是很想一頭鑽進去呢？

李棟旭

不敢相信這個已經38歲的男人，每次出現都讓人魂不守舍！俊美的白王子《鬼怪》中的造型表現也讓人印象深刻，大衣美男非他莫屬！

蘇志燮

近來有點幸福肥的大蘇依然充滿魅力！無論什麼服裝都可完美駕馭，冬天當然也是屬於他的季節，要這樣一直幸福下去喔～

Text／Marie Claire美麗佳人Photo／Marie Claire美麗佳人

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