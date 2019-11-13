fb ig video ETtoday search mobile

超想躲進歐巴的大衣裡！孔劉、李敏鎬、李棟旭、蘇志燮　誰是你冬天的暖爐？

> >

自己穿大衣不如躲進歐巴的大衣裡，每年都有好看大衣的韓國，冬季劇裡歐巴最完美的示範，超希望自己的男伴男友老公有時也可以和歐巴一樣穿大衣帥到不行。冬天的開頭，你最想躲進誰的大衣裡呢？

孔劉

大衣界的翹楚，在電視劇《鬼怪》中展露無遺，不管短或長，全部都可以完美駕馭，堪稱是最會穿大衣的男子啊！

李敏鎬

新戲《The King：永遠的主君》讓人期待到爆炸，187的身高穿什麼都好看，大衣更是，是不是很想一頭鑽進去呢？

李棟旭

不敢相信這個已經38歲的男人，每次出現都讓人魂不守舍！俊美的白王子《鬼怪》中的造型表現也讓人印象深刻，大衣美男非他莫屬！

蘇志燮

近來有點幸福肥的大蘇依然充滿魅力！無論什麼服裝都可完美駕馭，冬天當然也是屬於他的季節，要這樣一直幸福下去喔～

Text／Marie Claire美麗佳人Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

是歐巴也是帥爸！從 張東健 到 元斌，韓國帥爸原來這麼多，每一個都是好老公、好父親啊~

天心超唯美婚紗照曝光！和韓籍老公結婚3年，韓式婚紗風格浪漫破表

泫雅坦言公開戀愛是不想說謊！告白男友DAWN甜翻：「雖然他話不多，看起來冷淡，但他是我堅強的後盾。」

關鍵字：

美麗佳人
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

談戀愛狂吵架！「3大怨偶星座」水瓶 X 天蠍管不住只能分道揚鑣

談戀愛狂吵架！「3大怨偶星座」水瓶 X 天蠍管不住只能分道揚鑣

別以為老氣，讓開襟羊毛衫變得時髦的穿法，只要一個動作

別以為老氣，讓開襟羊毛衫變得時髦的穿法，只要一個動作

從坐姿看隱藏性格　喜歡翹腳坐原來最缺乏自信

從坐姿看隱藏性格　喜歡翹腳坐原來最缺乏自信

少惹為妙！「4星座」會拿命和你冷戰，看看另一半進榜沒？ 李在旭的眼神太撩人！從《WWW》到《意外發現的一天》走出自己的實力花路 「Her和她」周末超殺快閃店　20萬人潮搶爆款賣翻了！ 健忘人必備！怪形狀USB竟有超完美收納處　保證記得帶又不會弄丟 HOT・Stuff／「泰迪熊毛毛包」好暖心　香奈兒、LV都來放火 「你可以不聰明，但不可以不小心」　職場上該懂的8句生存之道 總在感情中重蹈覆轍？　選一種水果，預言你的戀愛習性

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面