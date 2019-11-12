安格斯12星座一周運勢11/11-11/17　天蠍走向戶外給你幸運、單身巨蟹魅力爆棚

牡羊 3.21~4.20

本週來自各方面的壓力沈重，不過羊座積極認真的表現能得到大家的肯定，累一點也是值得的。水逆攪局的這週羊兒要當心自己的粗心大意很可能讓整個表現結果打折。此時不容易有適合的戀愛對象出現，大多是一些想要玩玩的異性，很容易因了解而分開。交往中的人，得注意共同認識的一些無事生非的損友。

金牛 4.21~5.20

金牛這週工作表現並不算非常好，水星逆行結束前都要束緊神經，忙碌之中得小心各種小失誤的發生，避免這些NG讓你對自己的專業喪失信心。單身者有些新的感情機會，不過時機仍未成熟，至於現在已經有固定伴侶的，有時候會覺得關係不是那麼順利，建議你們可以多運用週末假期安排共同出遊的計劃。

雙子 5.21~6.20

金星走至婚姻宮位，不論單身或交往中的雙子，這週都或多或少發現最近的自己似乎有些不同，身邊有許多的愛慕眼光，這千萬不是自我感覺良好，你容光煥發的神采，和風趣的個人見解，將讓你魅力大增，單身者正好能有可以聊天說話或是玩耍的伴，免去偶爾孤單的感覺。工作上壓力比較大一些，小心粗心大意的問題。

巨蟹 6.21~7.21

一些機會與好運似乎被環境阻擋住了，水逆之下可能會遇見一些預期外的阻礙，原本可以進行的事物變得拖拖拉拉，無法進展。本週的你運勢好壞相差懸殊，只要全力以赴就好，不用太在意結果。有對象者兩人愈來愈有溝通不良的感覺，很可能有些誤會產生，單身者邂逅運旺盛，是你散發個人魅力的時期。

獅子 7.22~8.22

獅子本週運勢平平，工作上有些忙碌，所得外界助力有限，大部分的時候都得獨力完成工作，就算遇到難題，也最好別期待別人的援手，靠一己之力完成不僅較能機動調整，也更能得到成就感。單身者冥冥中有奇妙的緣份牽引著你，不過戀愛前得先學著讓自己更有魅力，已經有戀情的，在金星助力下，可能有更進一步的進展。

處女 8.23~9.22

處女座本週穩紮穩打的工作表現，容易成為長官主管安心倚賴的對象，相對的也為自己帶來較重的工作壓力，處女座可以把握機會在擅長的地方加倍衝刺，將容易得到上司的重用，有什麼好的想法或是特殊的需求都可以利用這個時候提出來。感情關係慢慢進入到比較平衡的階段，交往中的處女座能沈浸在小小幸福中。

天秤 9.23~10.22

本週天秤座運勢上硬仗連連，工作上有幾分付出才能得幾分回報，無半點僥倖，水逆期間，辛苦得來的成績，也很可能遭主管長官以高規格的標準檢視。唯一能讓你感到療癒的，便是感情了，與情人的分享與溝通是本週心靈上的療癒配方，單身者此時則能感受到某人溫暖的眼神，也許能遇上一段暖心邂逅。

天蠍 10.23~11.22

受到太陽庇佑的這個時期，蠍座的好運氣也逐漸增加，這周適合把握這段機會放鬆心情盡量地享受生活，那麼好運的事情也會伴隨著一直出現，所以多與情人好友出去走走，對於其他事情也會有正面的影響。戶外或大自然的環境最容易帶給你幸運；單身者將有不期而遇的姻緣，感情曙光乍現。

射手 11.23~12.21

射手座本週雖然懂得積極努力，不過情感上的新突破有限，社交方面你仍是大家的寵兒，顯然的你花在自己有興趣的事務上遠比感情還多，與其絞盡腦汁想著自己怎麼受心上人歡迎，你更想把時間金錢花在能自己開心的地方。表現機會很多，憑藉著自身的專業和機伶的反應，多半能受到上司的喜愛和重用。

魔羯 12.22~1.19

過度緊張緊繃於事無補，這週魔羯暫且可以在心情上保持輕鬆，眼前壓力慢慢散去，之前的努力慢慢開始可以收成，同時原本沒發現的問題也都會浮現出來，這個時候除了守成之外，最重要的是學習發現問題與解決問題。這時候如果想與情人出外散散心也儘可能的別去太遠，以免旅途出現意料外的掃興狀況。

水瓶 1.20~2.18

忙碌中咬牙苦撐了好一段時間的水瓶，本週情緒起伏不定，以往專注的部份也變得有些浮躁，工作上很可能將面臨一小段漫無目的迷茫期，雖然瓶座向來就不愛混亂的狀態，但在這段時間卻能讓你學習亂中有序，用邏輯思考出最佳解決困難的方式。感情上屢屢創造亮點，能與情人共度美好時光，相知相惜，也是生活中最美的調味。

雙魚 2.19~3.20

魚兒近期運勢表現平平，但工作上得當心容易有胡思亂想的情況，莫名與人斤斤計較，或是過度在意別人的評價等，都可能造成工作情緒的低落。此時溝通是你的煩惱癥結，與情人也可能產生爭吵會讓你對於感情的信心程度降低。單身的魚座，短時間不容易遇見適合的感情對象，感情偏向暫時的邂逅。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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