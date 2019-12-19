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對「預言」特別迷信　算命時最容易對號入座的星座TOP 3　

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人生總會遇到迷惘或是無法抉擇的時候，有些人除了詢問親友外，也會透過求神問卜的方式替人生尋找新的方向，但究竟哪三個星座在算命時特別容易對號入座呢？

TOP3　獅子座

無論外在展現再強悍成熟，心中永遠藏了個長不大的小孩，對於那些鐵口直斷的先知語言，腦波很弱的他們大多數時候都會選擇嘴上不信心裡暗信，不知不覺的對號入座是常有的事！牙尖嘴利但內心善良柔軟，對人對事總有著不斷孳生的樂觀熱情，他們願意相信性本善，也喜歡與人互動、關心身邊的每個朋友，不論這個社會上人心有多險惡，自己曾被傷得多深，永遠是自然界中單純單蠢的稀有動物，而獅子的追根究底性格也因此成了最容易被詐騙的星座之一，若你的家人中有隻獅子，可得管好他，有得擔心了！

TOP2　雙子座

別看他們一副聰明伶俐、古靈精怪的模樣，他們對於”預言”很容易耿耿於懷，因為自己太聰明、想法太千奇百怪，當算命探索的是未知範圍時，就像越級打怪，一下子讓他們腦子裡的謎團更升級，不管國師還是騙子突然來個幾句，容易悄悄在潛移默化之下對號入座，不自覺地去把那些預測實現。雙子的理性一開始會出現，但也就那麼一下子，接著因人生中不順的事發生，各種預言預測就會一直放在心上，日有所思夜有所夢地生根發芽，不知不覺對號入座，面對現實人生很聰明的雙子，對於深不可測的未來，往往比一般人還更容易身陷其中吶！

TOP1　天秤座

優柔寡斷而有選擇障礙的天秤，因為自己總是拿不定主意，總怕自己的選擇不如預期，因此總是在尋覓一個能給他們方向，讓他們不需要左右為難的最佳指導員。而算命對他們來說就像是人生的指南針，不管對不對，都能為他們提供絕佳的指引，因為算命總能把未知的事早早破梗，把不確定的事搞得好像馬上就會發生似的，這股天秤從來不曾擁有的強烈自信，也造就了天秤這麼愛對號入座的奴性，這種寧可信其有、有拜有保庇的態度，絕對是最愛算命的TOP 1。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

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