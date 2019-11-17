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這組合很可以！丁海寅、金高銀《愉悅的音樂專輯》，一段寫著你青春的愛情故事

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《愉悅的音樂專輯》，原韓文名為《柳烈的音樂專輯》，以是「韓國光禹」柳烈主持的音樂節目作為感情的開端，其中以DJ的形式播放陪伴著韓國人們長大的歌曲，敘述男女主角在10代至30代間，難分難捨的愛情故事。

故事裡兩位主角就和平常的你我沒有兩人，認真地過著自己的生活，為了未來在當下努力生活著，在平凡的生活中，兩個平凡的靈魂成就了生命中的偉大戀情，每一個故事段落都相當生活化，但也讓觀眾看得是心有戚戚焉，愛情最美好的樣子，就是你愛我我愛你這樣單純，這樣濃烈。

再續前緣的兩位演員，丁海寅在發表記者會上談到對金高銀的感覺，認為她是一個心思細膩，並且隨時都能散發出溫暖的人，在《鬼怪》中雖然對戲不多，但是金高銀給他的感受是格外有溫度的，這次再次合作，果然也和之前一樣，不但貼心地位對手演員著想，那份溫暖的心也沒有變過。

而電影中所表現出來的，正是這份溫暖的感動，導演鄭址宇對於金高銀更是讚不絕口，讓金高銀在記者會上流下感動的眼淚。

《愉悅的音樂專輯》目前正在Netflix上熱播，希冀在冬季中為各位帶來溫暖的感動。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 丁海寅, 金高銀, Netflix
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