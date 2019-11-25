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睡前10分鐘超簡單5個動作做一做　幫你瘦腿，還能消肚子

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大部分想瘦下來的女生，胖都胖在小腹或是腿部，今天要介紹的這套簡單的減肥操，只需要花妳睡前10分鐘，在瑜珈墊上或是床上做都可以，做完很累就可以立刻睡覺囉！

1.空中腳踏車

就躺著想像自己在騎腳踏車好了，瘦身網紅Ddaling表示一般做個3分鐘就會繳酸肚子酸了，可以休息10秒再繼續2回合，這個動作對瘦大腿和小腹很有棒住！

2.仰臥抬腿

利用腹部的力量把腿抬起來，放下來的時候腳不要完全落地，30次為一組，總共做3組，這個動作適合瘦肚子，如果做到腹部酸的話就表示用對力氣了！

3.靜態臀橋

臀部使出力量撐起身體，讓身體保持一條直線，堅持30秒後慢慢放下，總共做5組，中間可小小休息個5秒，這個動作適合臀部和腿部的塑形。

4.臀腿伸展

前腿勾起，另一條腿盡量貼地伸直，雙手撐起身體，感受大腿前側和臀部的伸展，練完一定要記得伸展，可以有效防治肌肉痠痛。

5.腿部伸展

雙手撐起身體，肩膀放鬆，不要聳肩，感受腹部的拉伸，頭可以盡量向上抬，順便伸展一下脖子，大概30秒即可。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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做起來！睡前10分鐘超簡單5個動作！讓妳燃脂瘦腿+瘦肚子！

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 瘦身, 運動
fashion.net

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