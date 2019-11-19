《意外發現的一天》金惠允學院風穿搭超顯瘦　5個搭配技巧變成時髦OL小姐姐

熱播中的《意外發現的一天》以萬年不敗「校園愛情」劇情登上熱搜，女主角金惠允飾演的銀端午劇中以格子洋裝、學院風的造型出場，究竟格子裙、學院風到底該怎麼穿才會大器又不是裝可愛？其實只要簡單學會以下5個搭配細節，也可以讓臉看起來更小，又顯瘦成為最時髦OL小姐姐！





1. 加上領結讓臉看起來更小

銀端午在劇中只要是在學校，就是以華麗的制服出場，有各種領結搭配，就連襯衫也有小巧思。而今年也是白襯衫大紅的一年，從時裝周的秀場到平價時尚，從剪裁、拼接都讓白襯衫「不無聊」！而Office Lady的辦公室穿搭，不外乎就是襯衫和窄裙，雖然說是體面，就算是挑選不同的粉色襯衫，還是缺少一個亮點。這時候不妨加上個小領結，用局部的飾品讓整體穿搭有層次，把大家的目光轉移到領結上，就會讓臉看起來更小，可以選擇點點的小領結展現活潑個性，緞面領結展現優雅氣質。

2. 經典搭配襯衫+針織

《意外發現的一天》當天氣稍微冷一點時，銀端午和其他同學們就會在襯衫制服外面加上針織襯衫，韓國、日本的高校生好像也都這樣穿，但是要穿得不無聊，重點就是可以挑選領口比較特殊的襯衫，荷葉領、蕾絲邊的剪裁，都可以讓你在套上針織毛衣後露出來，讓大家看到你的搭配小細節。

3. A字格子裙遮住小肉肉

說到《意外發現的一天》裡的服裝除了學院風之外，格子裙幾乎每一集都出現！也是OL小姐姐們的心頭好，受夠了黑白的單色，就穿上格子裙吧！不過要小心的是，格子裙本身的存在感實在非常高，切記不要再將上半身穿得太複雜，顏色、條紋、剪裁盡可能簡單就好，素色無紋上衣就是最不會出錯的穿法。如果是短裙可以挑選A字型遮住屁股的小肉肉看起來更瘦喔！

4. 高腰長下擺調整身形比例

想要透過學院風格子裙穿出好比例，就要從款式下手！高腰長下擺的的裙子可以拉長整個人的身型比例，如果不是高腰設計可以將上衣紮進裙子，繫上皮帶也可以創造像志玲姐姐一樣模特兒37身，這時候再穿上百搭小白鞋展現一點街頭活潑感，超實穿！

5. 長襪更顯瘦

其實學院風應該是我們從小接觸到大的穿搭風格，從幼稚園小學的制服，美少女戰士（Oooops！自曝年紀）到小魔女Do Rei Me 戰士們穿的都是學院風，而她們的共同點就是都穿長襪，長襪一穿不禁讓人回想起酸酸甜甜的學生初戀時光，重點是可以把身型拉長超顯瘦！也展現清純少女的一面。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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