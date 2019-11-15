11月繼續懶在家追劇！6部韓劇推薦　河智苑女神新作《巧克力》準備開播

今年下半年也有很多好劇可以追～10月的超人氣韓劇《意外發現的一天》在韓國更是蟬連了兩週話題性韓劇的冠軍！11月也有讓人期待的演員新作像是申敏兒、安宰賢帶來的全新作品，還有《對不起，我愛你》編導再度合作推出的最新力作《巧克力》，共有6部讓人期待的韓劇準備開播～

《輔佐官2》

《輔佐官》以韓國政治為題材，在鎂光燈背後不為人知的權力鬥爭，在第一季開播時就擁有好口碑！終於等到《輔佐官2》的開播，故事延續第一季的最後，張泰俊（李政宰飾演）得到國會議員的金色徽章後在政壇中的生存記。

而第二季除了維持原班人馬李政宰、新慜娥、李伊利雅……等等，還加入了多位實力派演員鄭滿植、朴孝珠、趙福來等人的演出！

開播日期：11/11

主演：李政宰、申敏兒、李伊利雅、金桐俊

《精神病患者日記》

劇情描述男主角陸東植（尹施允 飾演）偶然撞見了殺人現場後，在逃跑時因為意外而失去了記憶，醒來後卻看到自己手中握有殺人日記，於是不小心將自己誤認為連續殺人案兇手的故事。

開播日期：11/20

主演：尹施允、鄭仁仙、朴成勳、許成泰

《Stove League》

在 Instagram 查看這則貼文 남궁민（@min_namkoong）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 22 日 上午 11:26 張貼

以韓國職業棒球隊為題材，故事背景描述倒數第一的職棒隊伍來了一位新的團長（南宮珉 飾演），而團長帶領著大家前往全新賽季，展開一連串的熱血故事！讓人期待南宮珉會帶來什麼樣的演出～

開播日期：11/22

主演：南宮珉、朴恩斌、趙炳奎、朴素珍

《99億的女人》

接著在《山茶花開時》完結篇後開播，故事背景是講述一位偶然獲得現金99億的鄭詩妍（趙茹珍 飾演），還有前職為警察的姜太宇（金剛于 飾演）找尋弟弟死亡真相的故事！

開播日期：11/27

主演：趙茹珍、金剛于、吳娜拉、李知勳

《有瑕疵的人們》

講述男主角擁有「外貌執著症」、女主角則有「美男嫌棄症」的兩人克服彼此心中的偏見擦出的火花，是一部輕鬆的愛情喜劇～

開播日期：11/27

主演： 安宰賢、吳漣序、金瑟琪

《巧克力》

韓劇中的神劇《對不起，我愛你》的編導再度攜手合作推出最新力作，《巧克力》的故事背景以腦神經外科醫生（尹啟相飾演）與義大利料理主廚（河智苑飾演），彼此治癒心中的傷痕，更替即將死亡的人們製作料理的溫暖故事！

開播日期：11/29

主演： 尹啟相、河智苑、張勝祖、閔鎮雄

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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