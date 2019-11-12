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贊達亞封后纖腰挖空「任性炫腹」　小勞勃道尼感性致敬史丹李

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▲人民選擇大獎。（圖／路透）

▲人民選擇大獎（People's Choice Awards）贊達亞科爾曼封后展現超高衣Q。（圖／翻攝自IG@Zendaya）

記者鮑璿安 ／外電報導

第45屆人民選擇大獎（People's Choice Awards）於11日洛杉磯舉行，小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）以《復仇者聯盟4》奪下「最受歡迎男星獎」，女星部分則由贊達亞科爾曼（Zendaya）拿下，稱帝封后的兩人展現高衣Q驚艷全球。

人民選擇大獎評選標準來自一般大眾，所以得獎結果更能反映民眾心聲，「鋼鐵人」小勞勃道尼毋庸置疑拿下「最受歡迎男星」，此次領獎穿上了墨綠色套裝，貼身剪裁更顯內斂，簡單隨性的他直接在內層穿上 Prabal Gurung 2019早秋T恤，梳起招牌飛機頭展現逆齡童顏。

▲人民選擇大獎。（圖／CFP）

▲人民選擇大獎。（圖／CFP）

▲人民選擇大獎。（圖／CFP）

▲小勞勃道尼穿著隨性西裝抱回最受歡迎男星。（圖／CFP）

小勞勃道尼也表示，「有些事情不是用來享受的，你應當與痛苦伴隨並前行。」最後也將榮耀歸功去年逝世的「漫威之父」史丹李。

▲人民選擇大獎。（圖／路透）

▲人民選擇大獎。（圖／路透）

▲人民選擇大獎。（圖／CFP）

▲贊達亞科爾曼換上CHRISTOPHER ESBER 2020春夏洋裝大方炫腹。（圖／CFP、路透）

「最受歡迎女星獎」則由演紅蜘蛛女的贊達亞科爾曼奪下，高衣Q的她堪稱頒獎典禮零失誤女星，這回表現依舊亮眼，選擇 CHRISTOPHER ESBER 2020春夏洋裝，獨特的單肩綁帶設計露出健美的肩頸線條。

視線向下看，傲人腹肌伴隨銀色綁帶更顯耀眼，全身毫無一絲贅肉，裙裝俐落剪裁配上贊達亞眉宇間的朝氣，發揮得再好不過。年僅23歲的她也在獲獎時感謝粉絲，「願意接受我出演蜘蛛女，才有今天的榮譽。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國、路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：

人民選擇大獎, People’s Choice Awards, 贊達亞科爾曼, 小勞勃道尼, Robert Downey Jr., 鋼鐵人
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