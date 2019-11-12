皮卡丘甜甜圈再度開賣！加碼超Q尾巴造型　配寶可夢珍珠蘇打一起吃

編輯／Emily 圖／翻攝自misterdonut.jp

日本甜甜圈品牌Mister Donut去年曾與寶可夢合作，推出皮卡丘甜甜圈，可愛的造型在當時造成一陣風潮，而今年又將強勢回歸了！日本Mister Donut會在11月15日再次販售寶可夢甜甜圈～這次除了增加新款甜甜圈，還推出了即將上市的《精靈寶可夢 劍／盾》遊戲裡的角色為主題的蘇打飲品。

寶可夢甜甜圈系列有三款，人氣超高的皮卡丘造型甜甜圈和寶貝球波堤都回來了！超可愛的皮卡丘外型，裡面包裹了香蕉巧克力內餡。寶貝球波堤的紅白造型，則是用了草莓和白巧克力糖霜。今年新推出的是皮卡丘尾巴造型的法蘭奇，一樣塗有香蕉巧克力，還用巧克力醬畫出皮卡丘背部的線條～

▲皮卡丘甜甜圈售價外帶259日圓、內用264日圓，寶貝球波堤和皮卡丘法蘭奇售價外帶194日圓、內用198日圓。（圖／翻攝自misterdonut.jp）

在 Instagram 查看這則貼文 Satomi（@satomi_collection）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 11 日 上午 3:23 張貼

除了甜甜圈，還推出了蘇打飲料系列。由於新寶可夢遊戲《精靈寶可夢 劍／盾》即將於11月15日上市，飲料系列便以遊戲中的角色為主題。飲料總共有三款，綠色的敲音猴是麝香葡萄口味、紅色的炎兔兒是桃子口味、藍色的淚眼蜥則是荔枝口味，裡面還加了QQ的珍珠增加口感。

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▲三款蘇打飲料售價外帶637日圓、內用649日圓。（圖／翻攝自misterdonut.jp）

甜甜圈只在日本開賣可能吃不到，但台灣也有相關的寶可夢活動。為了慶祝新遊戲《精靈寶可夢 劍／盾》上市，11月15日到17日在信義區香堤大道，會有大型皮卡丘軍團上街遊行！之前只在日本舉辦的活動，現在台灣居然也看得到了～皮卡丘成群結隊遊街、跳舞的樣子真的太逗趣，寶可夢迷絕對要去湊熱鬧！

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