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一檔韓劇換一個男神　3星座女孩是「花心系」

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▲▼她的私生活。（圖／翻攝tvN她的私生活官網）

▲男神天天換很奇怪嗎？一部戲愛上一位男神很正常啊～（圖／翻攝tvN她的私生活官網）

編輯／Rose

誰說花心是男人的專利，女人花心與變心，速度也是跟翻書一般快。這點從韓劇男神的汰換率就可見一二，常聽人開玩笑，「一部戲一男神」可沒有在騙。從《鬼怪》爆紅的孔劉、李棟旭，再到《金秘書》朴敘俊、《她的私生活》金材昱，女孩們都十分入戲。花心（或花癡）的速度就是這麼快，別再不承認自己見一個愛一個的超快光速了。

▲▼《金秘書為何那樣》逆齡美女「朴敏英」讓人羨慕！維持白嫩肌、火辣身材靠的就是「這些習慣」 。（圖／bella儂儂提供）

▲ 看一部戲掉一個坑，入坑速度快，跳坑速度也很快。（圖／愛奇藝提供）

第三名：天蠍座

天蠍座女孩個性難以捉摸，內心嚮往自由，外在又十分奔放，敢愛敢恨，不吝於全力支持自己的男神，當個死忠粉絲，追求自己心中的理想。但有一天，當她說不愛了就是不愛了，新戲一上檔，男神換人當很正常。

▲《她的私生活》金材昱、朴敏英主演。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲「獅子館長」金材昱，現在還是妳心中的男神嗎？（圖／愛奇藝台灣站提供）

第二名：天秤座

天秤座天性猶豫不決，每一天都跟自己內心的聲音與外在的理性元素拉扯，這點也反應在感情狀況上，每位男神都有他們的優點，要下定決心喊出誰是心中的TOP 1，還真是不容易。

孤單又燦爛的神鬼怪,鬼怪（圖／翻攝도깨비粉絲專頁）

▲孔劉還是李棟旭呢？好難抉擇。（圖／翻攝도깨비粉絲專頁）

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第一名：雙子座

雙子座本來就是很沒定性的星座，個性十分善變，今天覺得孔劉是男神，明天覺得李棟旭好像更帥一些，每分每秒都在變化。雙子女還很容易被小事情感動，是很容易被圈粉的類型，當戲下檔，男神走入下一部戲，粉絲們跳入另一個坑時，雙子女孩也早就在新坑中等著新男神了。

孤單又燦爛的神鬼怪,鬼怪（圖／翻攝도깨비粉絲專頁）

▲雙子女是善變代表，大家還沒完全跳坑時，她已經在新坑等大家了。（圖／翻攝도깨비粉絲專頁）

關鍵字：

星座, 兩性, 感情, 花心, 戀愛, 戀情, 韓劇, 男神
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