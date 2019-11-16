洛杉磯該怎麼逛？買古著請找Round Two、愛球鞋朝聖Flight Club

編輯／Duke 圖／記者鄧光惟攝、翻攝自Dover Street Market

擁有好萊塢、海灘、人文藝術的洛杉磯是美國的第二大城，其悠久的歷史讓人文、藝術、電影、時尚、潮流發展出屬於自己的特色，其中，結合了時尚與潮流的Merlose大道以及街頭文化根據地的Fairfax大道，更是吸引無數的愛好者前往，因此下方替各位整理出10間洛杉磯必逛店點，一起來看看吧！

1.Palace Skateboards

來自英國倫敦的Palace Skateboards在今年4／26正式進軍洛杉磯，並帶來許多限定商品，包括潛水衣以及特別設計的「Tri-Ferg」三角形Logo等。該品牌為每周五發售新品，想要購買的朋友，必須前一天到店面領取手環後，才能於發售當天進店選購喔！

地址：9006 Melrose Ave, West Hollywood, CA 90069

營業時間：周一到周六早上11點至晚上7點、周日中午12點至晚上6點

2.Maxfield

知名選貨店距離Palace Skateboards不遠，店內大多販售Gucci、Balenciaga、Amiri、Off-White、Rick Owens等國際精品與設計師品牌，並且除了服飾、手錶、珠寶外，Maxfield還提供展覽給顧客參觀喔！

地址：8825 Melrose Ave, Los Angeles, CA 90069

營業時間：周一到周六早上11點至晚上7點、周日中午12點至下午5點

3.Nike by Melrose

這間專為Nike Plus會員量身打造的店鋪，是Nike去年7月開幕的全新概念店，而店內所販售的商品皆會透過數據分析來決定，其中，這間店共有3大特色，分別為體驗店員的Sneaker Bar、使用自動販賣機兌換獎品的Unlock Box以及提供穿搭建議與測試產品性能的Dynamic Fit Zone。

地址：8552 Melrose Ave, West Hollywood, CA 90069

營業時間：周一到周日早上11點至晚上7點

4.Wild Style LA

由Joyrich創辦人Tom Hirota所開設的Wild Style LA，其外部裝潢以棕櫚樹來代表加州的風情，並且也提供許多潮流品牌與設計師品牌，像是C.E（CAV EMPT）、Ambush、C2H4、Martine Rose、Raf Simons等都可以在Wild Style LA裡找到。

地址：7703 Melrose Ave, Los Angeles, CA 90046

營業時間：周一到周日中午12點至晚上8點、周日中午12點至晚上7點

5.Round Two

位於Merlose大道上的Round Two，由Sean Wotherspoon、Chris Russow以及Luke Fracher共同創立，而Round Two在這裡擁有2間店鋪，其一為主打潮流服飾與鞋類，另一間則為Sean Wotherspoon親自挑選的古著，計畫去洛杉磯的朋友千萬不能錯過！

地址：7320 Melrose Ave, Los Angeles, CA 90046

營業時間：周一到周日早上11點至晚上8點

6.Flight Club

如果各位是球鞋愛好者，那Flight Club絕對是必須朝聖的天堂，因為在這裡可以找到各式各樣的罕見球鞋，其中，最內側的鞋牆擺放了當今最火紅的球鞋，舉凡Nike X Off-White、Nike X Sacai、Air Jordan、Yeezy等都有。

地址：535 N Fairfax Ave, Los Angeles, CA 90036

營業時間：周一到周日早上11點至晚上7點

7.Supreme

作為世界上最火紅的潮流品牌，Supreme LA絕對是必須造訪的店鋪。當天店內除了販售後背包、腰包以外，還有禮拜四未售完的帽T、衛衣、T-Shirt等單品，如果不想排隊的朋友，可以在發售隔天前往，或許還能買到喜歡的款式喔！

地址：439 N Fairfax Ave, Los Angeles, CA 90036

營業時間：周一到周六早上11點至晚上7點、周日中午12點至晚上6點

8.Union LA

發跡於紐約街頭的Union在創始人的決定下，將整家店搬到洛杉磯的La Brea大道上，而店內販售的商品，從美式風格的Pleasures到設計師品牌的Thom Browne都有，而日本品牌Visvim、Wacko Maria、Wtaps也可以在這裡找到喔！

地址：110 South La Brea Ave, Los Angeles, CA 90036

營業時間：周一到周六早上11點至晚上7點、周日中午12點至晚上6點

9.Kith

美國知名潮流選貨店Kith，原先只是個販賣球鞋為主的店鋪，不過，近年透過創辦人Ronnie Fieg（羅尼菲格）的巧思，逐漸推出自家的服飾，並且與眾多品牌聯名，其中，店內除了球鞋以外，還引進了1017 ALYX 9SM、Fear of God、Heron Preston等知名品牌喔！

地址：8500 Sunset Blvd, West Hollywood, CA 90069

營業時間：周一到周六早上10點至晚上9點、周日早上11點至晚上6點

10.Dover Street Market

全球第6店的Dover Street Market，於去年11月正式在洛杉磯開幕，而店點位置選在洛杉磯市中心附近，全店佔地15,000平方英尺，店內擁有支線CDG、Nike Lab、Sacai以及眾多Dover Street Market獨發單品，有興趣的朋友千萬別錯過。

地址：608 Imperial St, Los Angeles, CA 90021

營業時間：周一到周六早上11點至晚上7點、周日中午12點至晚上6點

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