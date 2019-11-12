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呸姐演唱會秒殺沒關係！蔡依林《怪美的》18樣超燒周邊繼續搶

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▲蔡依林。（圖／翻攝自蔡依林IG）

▲蔡依林《UglyBeauty》巡迴演唱會票沒搶到沒關係，周邊商品也吸睛。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

天后蔡依林《UglyBeauty》巡迴演唱會將從年底一路唱到明年，六場票開賣即刻秒殺，沒搶到票的粉絲先別放棄，最新公開18樣全方位邪槓周邊商品一定不能錯過，包括Ｔ恤、襪子、公仔等實用小物在內，都印上了「UglyBeauty怪美的」字樣，對抗日常邪惡必備，手刀搶起來！

▲蔡依林。（圖／翻攝自蔡依林IG）

▲蔡依林。（圖／品牌提供）

▲全方位邪槓周邊商品開放預購。（圖／品牌提供）

此次《UglyBeauty》巡迴演唱會將在12月30、31、明年1月1日、3、4、5日，於台北小巨蛋連唱六場，一路從年底唱到明年，讓粉絲大飽耳福，不論有沒有搶到演唱會門票，擁有怪美小物絕對是粉絲應盡義務。

▲蔡依林。（圖／品牌提供）

▲蔡依林。（圖／品牌提供）

▲蔡依林。（圖／品牌提供）

▲蔡依林。（圖／品牌提供）

▲UglyBeautyTEE NT$900；運動襪NT$600；雨傘NT$500；毛巾NT$600。（圖／品牌提供）

這回全方位邪槓周邊商品也十分用心，均注入了怪美元素，在黑白Ｔ恤印上了UglyBeauty草寫字樣，轉至背面則有一顆破碎的愛心，主打蔡依林「容許自己喜歡自己不完美」的專輯理念。長筒襪方面則提供黑白基本色與螢光綠、橘色，穿上腳後也有流血的哭泣笑臉暗喻與眾不同的審美觀，與此圖案相呼應的就是紅色雨傘，超有怪美詭譎氣氛，勇於與世界做對抗。

▲蔡依林。（圖／品牌提供）

▲蔡依林。（圖／品牌提供）

▲蔡依林。（圖／品牌提供）

▲怪美貼紙NT$300；20週年限量公仔NT$900；PVC海報NT$200。（圖／品牌提供）

其餘周邊包括了貼紙、公仔、海報讓沒搶到票的粉絲帶回家收藏，像是新專輯中的主打歌曲「消極掰 」、「腦公」、「玫瑰少年」等也都成為有趣貼紙，光是看到文字就很有蔡依林的天后架勢，公仔則有趣的將蔡依林縮小，連大腦都能輕易可見，為的就是呼應《怪美的》MV開頭畫面，看到這裡粉絲絕對手癢癢，不過還有另外3款海報堪稱是腦粉基本配件，採用PVC材質貼上了就能當成傳家之寶，目前周邊商品已開始預購至11月24日止，粉絲們手速要跟上！

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關鍵字：

蔡依林, 怪美的, UglyBeauty, 演唱會, 周邊商品, 小巨蛋, Jolin
fashion.net

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