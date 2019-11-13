SupremeＸRIMOWA第二彈行李箱更厲害！黑色蜘蛛網設計帥炸

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前陣子透過IG爆料帳號@supreme_leaks_news的曝光，迎來了Supreme X RIMOWA聯名第二彈的消息，然而，再經過數個月的等待後，官方也正式發布相關資訊，而這次雙方將以全黑為賣點，並帶來超帥的「蜘蛛網」設計！

▲官方正式發布Supreme X RIMOWA聯名系列第二彈。（圖／翻攝自Supreme）

此次的Supreme X RIMOWA聯名系列，共有2個尺寸，分別為鋁製的Check-In L行李箱以及Cabin Plus登機箱，而整體採用黑色為主調，搭配著白色基底的蜘蛛網設計。其中，上次聯名的最大賣點是以大大的Supreme字樣環繞於行李箱，不過，這次則是將Supreme字樣縮小且移到下方，並採用黑白色的Box Logo設計。

▲共有2個尺寸，分別為鋁製的Check-In L行李箱以及Cabin Plus登機箱。（圖／翻攝自Supreme）

▲採用Multiwheel四輪系統、TSA鎖以及Flex-Divider活動式分隔系統。（圖／翻攝自Supreme）

▲先前以大大的Supreme字樣作為最大賣點。（圖／翻攝自Supreme）

▲此次採用黑白色的Box Logo設計。（圖／翻攝自Supreme）

Supreme X RIMOWA聯名系列，將於11／14在Supreme紐約、布魯克林、洛杉磯、舊金山、倫敦、巴黎以及官網發售，日本則會在11／16全面登陸各大門市與官網，而RIMOWA門市僅有部分專賣店會發售，有興趣的朋友，可得做好準備囉！

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此外，近期有與RIMOWA進行合作的Dior，近日也被爆出將有重大聯名的出現。根據IG帳號@outpump的消息指出，Dior與Nike的聯名曾在2017年被當時Dior的男裝藝術總監Kris Van Assche提及，但是最後卻遲遲沒有下文，而該聯名便不曾被提起。

在 Instagram 查看這則貼文 Outpump（@outpump）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 10 日 上午 10:42 張貼

然而，經過了2年，IG帳號@outpump再度提及這件事，而爆料帳號@supreme_leaks_news也隨即轉發了此消息，因此該聯名是否能夠死灰復燃，還請各位朋友耐心等待更多消息的出現喔！

在 Instagram 查看這則貼文 Supreme Leaks News（@supreme_leaks_news）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 10 日 上午 11:09 張貼

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