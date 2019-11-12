▲為孩童引入社交禮儀、生活美學等課程的致禮學苑今開幕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

為孩童引入社交禮儀、生活美學、國際語言、理財規劃課程的致禮學苑，今正式開幕，邀夏克立與9歲女兒夏天、作家蔡詩萍、林莉婚紗負責人林莉、連戰二媳婦路永佳等嘉賓出席。夏克立護女心切，為了讓女兒在鏡頭裡漂亮，頻頻幫她撥髮展現暖爸性格，他笑稱感謝老婆黃嘉千扮黑臉，他只需扮白臉，一旁的蔡詩萍也猛點頭，都是好命的白臉老爸。

▲夏克立與9歲女兒夏天擔任致禮學苑開幕嘉賓。（圖／品牌提供，以下同）

夏克立表示從未打過夏天，最嚴厲的處罰就是罰站，但女兒即將邁入10歲，他與黃嘉千認為罰站似乎也不合適了，以講道理與「罪惡感」讓女兒反省；未來他不排斥送夏天回加拿大或歐洲讀書，但應該會舉家搬遷，因為他和黃嘉千都無法忍受女兒不在身邊的日子。

▲作家蔡詩萍、林莉婚紗負責人林莉現身支持。

連戰二媳婦路永佳也參加致禮學苑開幕活動，育有9歲兒子、分別7歲與5歲女兒的她，最重視孩子的「態度」，她認為身為家長也與小孩一起學習成長，近兩年她的教育方法也有所修練，面對孩子的情緒更為平穩，不僅增進親子關係，也會讓夫妻關係更緊密。

▲路永佳分享教育觀，最重視小孩的「態度」。