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麻瓜們快訂房入住！哈利波特出生的房子變身民宿　1晚台幣5千有找

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編輯／Emily　圖／翻攝自deverehouse.co.uk

身為哈利波特迷，想要感受魔法世界，除了造訪主題遊樂園、片場，還可以去電影拍攝的真實場景踩點。在電影《哈利波特：死神的聖物》中，主角哈利出生的房子現實中位於英國，這棟房子居然在Airbnb上開放訂房！

▲哈利波特出生地。（圖／翻攝自deverehouse.co.uk）

▲哈利波特出生地。（圖／翻攝自deverehouse.co.uk）

這棟房子叫做De Vere House，位於英國英格蘭薩福克郡（Suffolk）的拉文納姆（Lavenham），是個古老的小鎮，裡面的房子都很有歷史，是保存最完整的中世紀村莊，選擇這裡做為拍攝地非常合適。De Vere House在電影《哈利波特：死神的聖物》中出現過，做為哈利波特的出生地高錐客洞。在這裡小哈利被佛地魔攻擊，頭上有了閃電疤痕，父母也慘遭殺害。

▲哈利波特出生地。（圖／翻攝自deverehouse.co.uk）

▲電影中哈利和妙麗一起重回高錐客洞。（圖／翻攝自deverehouse.co.uk）

▲哈利波特出生地。（圖／翻攝自deverehouse.co.uk）

▲電影拍攝時其實是夏天，電腦後製了白雪和聖誕樹。（圖／翻攝自deverehouse.co.uk）

▲哈利波特出生地。（圖／翻攝自deverehouse.co.uk）

▲電影中屋子被破壞後，變成廢棄的老屋。（圖／翻攝自deverehouse.co.uk）

De Vere House是具有悠久歷史的老宅，從外觀前門就保有中世紀風格，內部的裝潢也非常古典，有傳統的木製家具、吊燈和室內壁爐，地板、窗簾、被套則是鄉村風的花朵圖案。看起來就像童話中的小屋，給人溫馨的氛圍。

▲哈利波特出生地。（圖／翻攝自deverehouse.co.uk）

▲哈利波特出生地。（圖／翻攝自deverehouse.co.uk）

▲哈利波特出生地。（圖／翻攝自deverehouse.co.uk）

想要入住的話可以去Airbnb上查看，房價一晚台幣4,684元，但至少要住兩晚，一間臥房限定2人入住。不需要擔心老房子不舒適，該有的無線網路、電視、獨立衛浴、暖氣設備都有，還有提供早餐。如果有機會去英國玩，可以考慮去造訪哈利波特的出生地～

▲哈利波特出生地。（圖／翻攝自deverehouse.co.uk）

▲哈利波特出生地。（圖／翻攝自deverehouse.co.uk）

喜歡哈利波特除了造訪拍攝景點，有相關週邊商品推出也想收藏。英國品牌Primark就推出了霍格華茲特快車造型的聖誕倒數月曆，立體的火車造型很逼真，車廂做成一格一格的小抽屜。進入12月後，可以依日期每天打開一格，小抽屜是空的，可以自行放入小禮物送人或當擺設。

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關鍵字：

哈利波特, 英國, 民宿, airbnb, 電影場景
fashion.net

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