Fun・聖誕／男友必學「3款穿搭」！坂口健太郎日系風、經典格紋帥到明年

▲男孩必學穿搭3款「聖誕實穿搭配」從今年一路帥到明年 。（圖／翻攝自Pinterest）

記者鮑璿安／專題報導

聖誕節是年底最令人開心的時刻，可以跑趴、玩耍、好好打扮，《ET FASHION》怎麼能錯過？當然要認真準備過節，無論你／妳想搞定造型、耍一點彩妝小心機，或者佈置出節慶氣氛，通通有解，鎖定「Fun・聖誕」就對了！

年底節慶不斷，聖誕節過後還有元旦跨年，話題回到衣著上，男孩們要如何在派對中穿出帥度，現在《ETFASHION》就要帶給你3款「聖誕實穿搭配」，一路從今年帥到明年，女孩們Tag男友立刻筆記下來！

# 坂口健太郎實穿日系風

▲日本國民男友坂口健太郎示範聖誕節必勝穿搭 。（圖／翻攝自Pinterest）

想到聖誕節的第一印象就是紅綠色，但其實這兩種鮮艷色系放在一起，駕馭難度本身就高，建議初學者可以先從配件分開搭配，看看日本國民男友坂口健太郎的示範，例如綠色編織毛衣內搭襯衫，彰顯層次感以及斯文氣息，或是在純色毛衣加入暗紅色圍巾點綴，材質則以柔軟的針織、編織風格最好入手，帥度也能大大提高。

#毛衣+西裝派對咖必學

▲西裝搭配緊身毛衣一秒提升帥度。（圖／翻攝自Pinterest）

不少男生會覺得派對上直接穿著西裝過於正式，其實只要在西裝裡頭搭配一件緊身毛衣，整體風格就會隨性許多，包括近年來相當流行的格紋西裝、素色西裝內搭配紅色毛衣做內襯，注意在領口的選擇上，如果覺得高領讓肩頸比例過於生硬，那麼微高領就是最好的選擇，不僅能增加穿搭層次感，也能讓臉部更立體。

# 格紋是不變經典

▲經典格紋最好上手也不容易出錯。（圖／翻攝自Pinterest）

格紋單品永遠不退流行，覺得紅色、綠色很難駕馭的男孩們，其實只要注入了格紋，一切就變得簡單起來，除了襯衫也能從夾克下手，短版立領剪裁更顯俐落，另外也有排扣以及拉鏈設計能選擇，色彩上經典的紅黑或是墨綠黑色搭配都不容易出錯。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App