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上市秒完售的G-SHOCK「柯博文」腕錶推出暗黑版　與底座合體就成變形金剛

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編輯／Duke

去年12月G-Shock與《變形金剛》聯手推出的「柯博文」造型手錶不僅在日本迅速完售，連在全世界都賣得嚇嚇叫，因此雙方近日決定再度攜手合作，帶來暗黑版本的「柯博文」錶款，並且各位還能自由變形，不論是化身機器人模樣或者作為手錶底座都可以喔！

▲G-Shock X 《變形金剛》暗黑版本的「柯博文」。（圖／翻攝自G-Shock、Chemist Creations、N.Hoolywood）

▲G-Shock X 《變形金剛》暗黑版本的「柯博文」。（圖／翻攝自G-Shock、Chemist Creations、N.Hoolywood）

▲G-Shock推出暗黑版本的「柯博文」錶款。（圖／翻攝自G-Shock）

此次的暗黑版本的「柯博文」錶款使用DW-5600為原型設計，整體除了採用黑色調以外，還搭配紅色與綠色線條點綴，展現出不同於以往的「柯博文」風格。然而，這款聯名手錶不僅可以單獨配戴，還可以變成機器人造型或是放置手錶的底座，而這些設計都大大提升收藏的價值。

▲G-Shock X 《變形金剛》暗黑版本的「柯博文」。（圖／翻攝自G-Shock、Chemist Creations、N.Hoolywood）

▲採用黑色調搭配紅色與綠色線條點綴。（圖／翻攝自G-Shock）

▲G-Shock X 《變形金剛》暗黑版本的「柯博文」。（圖／翻攝自G-Shock、Chemist Creations、N.Hoolywood）

▲G-Shock X 《變形金剛》暗黑版本的「柯博文」。（圖／翻攝自G-Shock、Chemist Creations、N.Hoolywood）

▲可以變成機器人造型或是放置手錶的底座。（圖／翻攝自G-Shock）

G-Shock X 《變形金剛》暗黑版本的「柯博文」，預計將於12／7正式在G-Shock指定店鋪販售，定價為日圓30,000元（約台幣8,400元），不過，該錶款是否為限量發售，官方則沒有釋出太多的消息，有興趣的朋友，都可以前往G-Shock官網查看更多的資訊。

G-Shock DW-5600作為最熱門的款式，近年來也被廣泛於聯名系列中，像是從C2H4獨立出來的Chemist Creations，便以自身特有的實驗室風格為靈感，而日本品牌N.Hoolywood則用喜愛的軍事風格來彰顯其獨特性。

▲G-Shock X 《變形金剛》暗黑版本的「柯博文」。（圖／翻攝自G-Shock、Chemist Creations、N.Hoolywood）

▲採用「化學製品」標語設計的Chemist Creations。（圖／翻攝自Chemist Creations）

▲G-Shock X 《變形金剛》暗黑版本的「柯博文」。（圖／翻攝自G-Shock、Chemist Creations、N.Hoolywood）

▲N.Hoolywood以橘色為主調，並搭配「「NHTPES」字樣來設計。（圖／翻攝自N.Hoolywood）

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關鍵字：

G-Shock, 變形金剛, 柯博文, 手錶, 機器人, 暗黑版, DW-5600, C2H4, ChemistCreations, N.Hoolywood
fashion.net

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