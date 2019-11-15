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「男生不是鋼鐵，也需要你的溫柔體貼」　愛過才懂的10件事

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▲▼女孩注意！愛過才懂的10件事。（圖／翻攝自IG）

▲男生比你想得脆弱、也很好懂，女生有時態度放軟就很加分。（圖／翻攝自IG/tvndrama.official）

編輯 / Lily

很多女生總愛抱怨戀愛不順，每當結束一段戀情，我們都學到了一點什麼，提醒自己下次不要再犯，而以下這10件事情，提早知道對愛情這條路，百利而無害。

1.讓你痛苦的愛情， 請早點放手 ，別害怕找不到心中所屬，當他出現你會發覺連呼吸的空氣都是甜的。

別害怕孤單，當情況不對，該放的就要放，屬於你的那個人一定會出現，只是時間早晚而已。

2.對自己有要求的人不會過得太差，對自己越狠，感情越順利，對對方越狠，愛情越來越遠。

對自己或另一半都要有要求，感情別懶得經營，得過且過。

▲▼女孩注意！愛過才懂的10件事。（圖／翻攝自IG）

3.請相信物以類聚，自己的價值是多少 ，與你匹配的人自然也是差不多段位。

眼睛不要長在頭頂上，什麼樣的鍋就配怎樣的蓋，千萬別強求。

4.如果對方思想成熟，你的懂事體諒是加分， 如果他幼稚小氣，這些都顯得平庸無趣。

如果不是對的人，付出再多也是枉然。

5.愛情是雙需，而不是單需，不要只要求他愛你，你要思考，你愛他的方式在哪裡。

別只是奢望對方能為你做什麼，感情是互相的，你對他好，他也會對你更好。

▲▼女孩注意！愛過才懂的10件事。（圖／翻攝自IG）

6.分手不可怕，你必須放棄一些不合適的過客 ，明白不捨和痛苦都是短暫的。

離開錯的人是痛苦只是短暫，繼續下去的痛苦最真實。

7.把對方的好忽略掉，你還願意和他在一起，這才是真愛。

當對方一無所有，撇開他對你的好，你還能不求回報付出才是真愛。

8.不要想找一個寵你的人， 應該要找一個能讓你真正讓步的人。

真正的愛能讓你進步，他的一切都能讓你信服讓步。

▲▼女孩注意！愛過才懂的10件事。（圖／翻攝自IG）

9.男生不是鋼鐵，也需要你的溫柔體貼。

不是女生才要人哄，男生其實也很愛女生撒嬌，偶爾的溫柔體貼讓就能收服他的心。

10.戀愛就是考試，選人考驗你的判斷力；相處考驗你的解決力；放棄考驗你的取捨力。

一段好的戀情並不是巧合，得用腦去思考，什麼對你才是最好的結果。

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關鍵字：

戀愛, 戀愛金句
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