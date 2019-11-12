卡地亞腕錶保固拉長至8年！　線上註冊就能享個人化服務

▲卡地亞今宣布推出Cartier Care平台，針對線上註冊錶款提供8年保固。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）自2015年起宣布旗下腕錶保固從2年提升至5年，歐米茄（OMEGA）也自去年起推出的錶款保固都延長至5年，雖然此舉增加錶廠的成本，但也代表對自家產品的強大信心。卡地亞（Cartier）也加入長時效保固行列，今起只要全新Cartier Care平台註冊卡地亞腕錶，即可享最長8年國際限定保固！與同屬歷峰（Richemont）集團的積家（Jaeger-LeCoultre）保固年限相同。

▲線上註冊Cartier Care後，可享受產品相關的個人化服務。

卡地亞今宣布推出Cartier Care平台，除了古董錶外，在此安全數位平台註冊的卡地亞腕錶均可享8年保固，若腕錶屬於最初國際限定保固，只要前往 Cartier.com/ services/ cartiercare 網站註冊Cartier Care 服務，即可升級至限定保固，可追溯2年內的腕錶都享有相同服務，建議直接到專賣店請專人協助。

▲卡地亞Ballon Bleu系列玫瑰金鑽石腕錶（左）575,000元，Santos-Dumont腕錶大型款173,000元。

線上註冊Cartier Care後，可享受產品相關的個人化服務，例如店內檢修服務，或是針對擁有產品的客製化保養建議。但此舉只是卡地亞的第一步，未來將積極擴展服務內容，目標是涵蓋珠寶、腕錶、皮具與配件等所有產品類別，讓顧客無論身在何處，都能享受全方位服務。

▲積家也提供線上註冊保固8年服務，此為全球限量800只的積家Polaris Date日曆腕錶266,000元。（圖／積家提供）