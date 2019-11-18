GD操刀的NIKE小花球鞋好想擁有！設計細節一次看，台灣12月上市

G-Dragon 權志龍在 10 月底退伍後強勢回歸，第一件事就是在 IG 宣布主理品牌 PEACEMINUSONE 和 NIKE 將推出聯名款球鞋！接著 GD 更加碼放送公開聯名 AIR FORCE 1 鞋款真面目，全黑的設計搭配 PEACEMINUSONE 經典象徵的雛菊小花符號，帥氣中帶點可愛細節，讓粉絲立刻就想擁有到快瘋了！

官方也宣布這系列鞋款將在 11 月 23 日全球正式開賣，據了解台灣也會在 12 月上市，在開賣前先搶先一睹這雙球鞋的設計細節以及 GD 超酷的塗鴉鞋盒吧！

G-Dragon 聯名球鞋背後故事大公開





睽違兩年終於回歸的 GD 馬不停蹄的立刻公開了主理品牌 PEACEMINUSONE 和 NIKE 的聯名球鞋，他之所以特別挑選 NIKE 經典鞋款 AIR FORCE 1 作為聯名款，背後其實是有故事的！

GD 表示對他來說，AIR FORCE 1 不只是一雙球鞋，更是嘻哈文化的象徵。他說：「在我小時候接觸嘻哈時，AIR FORCE 1 的重要性已經超過一雙鞋子本身，我記得當初我還無法自己負擔這雙鞋時，我每次經過 NIKE 店門口，都會特別停下來看著櫥窗上的 AF1，對於熱愛嘻哈文化的人，一件 OVERSIZE 的服裝和帽子，腳下搭配一雙同色系 AF1 球鞋，就是我們的制服呀。」

AIR FORCE 1 Para Noise





這雙 AIR FORCE 1 Para Noise 球鞋結合的 GD 的個人創作，以黑色搭配 PEACEMINUSONE 經典象徵的雛菊小花刺繡點綴，帥氣中又帶點藝術的可愛氣息，看到球鞋完全就能想到 GD 的穿搭風格呀。

球鞋細節一次看





GD IG搶先曝光塗鴉款

另外 GD 在官方照片出來前一天，搶先在 IG 曝光自己加工過的塗鴉款式，鞋盒內還放了小雛菊點綴，看了是不是讓人很期待。

鞋盒也經過特殊拼接，雖然還不確定實際販售是不是也會是這樣，但粉絲可以期待一下，等到 11 月底揭曉。

在 Instagram 查看這則貼文 ❁❁❁❁❁（@exhale818xx_）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 3 日 下午 7:14 張貼

知名刺青師 Dr woo 搶先拿到 GD 的塗鴉鞋款，並分享了開箱影片，超讓人羨慕的啊！！！

AIR FORCE 1 Para Noise 開箱影片

在 Instagram 查看這則貼文 Le Syndrome Official Instagram（@le.syndrome）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 3 日 下午 6:29 張貼

販售資訊一次看

在 Instagram 查看這則貼文 PEACEMINUSONE®️（@peaceminusonedotcom）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 31 日 上午 9:14 張貼

NIKEX PEACEMINUSONE 會在 11 月 23 日全球上市，台灣預計也會在 12 月開始販售，鞋款價格尚未定價，喜歡的朋友可以繼續鎖定柯夢波丹給你第一手消息。

文／柯夢波丹 圖／G-DRAGON X NIKE、IG@XXXIBGDRGN

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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