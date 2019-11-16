媽媽必備神器「嬰兒拖地褲」！爬行自帶抹布、打掃顧娃一舉兩得

編輯／Ann 圖／翻攝自Better Than Pants、淘寶截圖

帶孩子與打掃家裡應該是家庭主婦日常最不想面對的兩件事，對此外國網站Better Than Pants貼心推出了一款嬰兒拖地褲，直接把拖布縫上褲子，讓寶寶在地上爬行的同時，就能直接把地板打掃乾淨，絕對是媽媽們的一大福音！

▲Better Than Pants為了主婦們打造嬰兒拖地褲解放雙手，約NT$1200。（圖／翻攝自Better Than Pants、淘寶截圖）

媽媽們需要帶孩子和做家務，實在是忙不過來，為了消除這一煩惱，知名網站Better Than Pants近日推出一款嬰兒褲，在寶寶看似普通的連體服飾上，於袖口和褲腿膝蓋等位置，縫製了專門擦地的拖布，讓寶寶在地上爬行的同時，自動就將爬行過的足跡都打掃乾淨，並且也能適當運動消耗體力，媽媽終於能夠解放雙手，讓寶寶來盡微薄的打掃之力。

▲嬰兒拖地褲有多種款式。（圖／翻攝自Better Than Pants、淘寶截圖）

不光是連體褲款式，而後也設計了像是適合夏天的開襠褲款、短袖拉鏈款，適合寶寶的體型之餘，拖布也敬業的發揮自己的效能，雖然是博君一笑的設計，也能看出媽媽們日常的壓力實在是不小，就讓寶寶先學會打掃吧。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App