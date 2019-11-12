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Melody「雙倍敗家」完美藉口　以後傳給兩個女兒要公平　

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▲Melody透露大女兒最愛跟她「下訂」時尚單品，預約媽媽衣櫥時尚貨。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

COACH今（11／12）邀請時尚媽咪Melody（殷悅）演繹經典的Shearling翻皮羊毛外套，為此Melody精心打理了一款「少女髮型」，略帶浪漫感的雙丸髮型，讓她一登場渾身散發少女氣場。

▲▼COACH拍照會Melody。（圖／COACH提供）

▲Melody說自己雖然已經是兩個女兒的媽，但仍用少女心過每一天，她認為「相由心生」，外表會被整個內心狀態所影響。（圖／品牌提供）

Melody說：「雖然已經有兩個女兒，但要永遠保持少女心，用俏麗的心情面對每一天。因為我一直覺得相由心生，樣子、狀態都會反應出來。」她接連示範兩件Shearling翻皮羊毛外套，第一件為長毛Shearling連帽外套，第二件為淡粉色的Shearling Aviator夾克，風格各異。

▲▼COACH拍照會Melody。（圖／COACH提供）

▲Melody著Shaerling連帽外套（NT$92,800）、Kaffe Fassett印花長版連身裙（NT$35,800）、Tabby頂部提把手袋（NT$27,800）、黑色綁帶鏈條短靴（NT$23,800）。（圖／品牌提供）

Melody表示：「女人衣櫃裡面一定要有一件Shearling，過年很濕冷的時候可以穿，還可以叫另一半帶妳去很遠的地方旅遊。」更說投資一件不只今年能穿，明年也能穿，是可當傳家之寶的外套，但有兩個女兒的她笑說：「那我可能要買兩件，因為要公平，公平很重要。」

▲▼COACH拍照會Melody。（圖／COACH提供）

▲Melody著Shaerling飛行夾克（NT$92,800）、Kaffe Fassett印花抓褶設計連身裙（NT$28,800）、Tabby單肩手袋（NT$25,800）、白色綁帶鏈條短靴（NT$23,800）。（圖／品牌提供）

Melody第一套穿長毛Shearling連帽外套，該款在口袋上還有經典Turnlock轉釦設計，搭配Kaffe Fassett黑色不規則剪裁洋裝，深得她的心，她點評「甜美、搖滾、不失優雅」。確實，她初登場的逆齡效果也很讓人驚艷。

▲▼COACH拍照會Melody。（圖／COACH提供）

▲Melody第一件著的Shearling連帽外套為長毛版本，羊毛尖端精深色調染滯後，更具立體豐盈質感。（圖／品牌提供）

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第二套Melody換上Shearling飛行夾克，搭配Kaffe Fassett印花抓摺設計連身裙現身，整體個性不失可愛感。飛行夾克配印花洋裝，腳上搭配白色短靴，很有時尚品味的Melody還貼心提醒，「這靴子的綁帶就是不要綁，帶點頹廢個性感，又能一秒套上」，是很棒的搭配單品。另外，她也讚手上的毛毛Tabby包是「很愛小綿羊」的女兒的菜，可愛風格能瞬間收服大人與小孩。

▲▼COACH拍照會Melody。（圖／COACH提供）

▲▼COACH拍照會Melody。（圖／COACH提供）

▲▼COACH拍照會Melody。（圖／COACH提供）

▲Melody第二套穿的Shearling夾克兼具率性與甜美風格，搭配印花洋裝與毛毛手袋，更能完美平衡外套的陽剛味。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

COACH, Melody, 殷悅, 時尚穿搭, 秋冬, 女裝
fashion.net

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