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Dior聖誕倒數月曆超奢華　搶先擁有台灣未上市「頂級訂製香氛系列」

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▲迪奧今年聖誕倒數月曆是台灣還沒上市的頂級訂製香氛「香氛世家系列」。（影／記者張毓容攝製）

記者張毓容／台北報導

隨著聖誕節越來越近，已有不少品牌都陸續推出了限定香氛和聖誕倒數月曆，等了許多，去年一推出就秒殺的Dior迪奧終於來了！今年的聖誕倒數月曆不僅有著夢幻白雪飄飄的精緻設計，從迷你小香、香氛蠟燭到香皂等滿滿24個驚喜禮物更是使用台灣還未上市的頂級訂製香氛「香氛世家系列」，擁有這盒就能搶先體驗奢華香氛魅力，全台僅限量300組，香氛迷、限定控絕不能錯過！

▲Dior聖誕倒數月曆首曝「頂級訂製香氛」。（圖／記者張毓容攝）

▲Dior聖誕倒數月曆首曝「頂級訂製香氛」。（圖／記者張毓容攝）

▲Dior 聖誕倒數日曆 迪奧香氛世家系列，NT$15,000。（圖／記者張毓容攝）

揮別去年的童趣插畫風格，今年Dior聖誕倒數日曆找來法國超現實藝術家Vincent Darré打造，潔淨雪白外盒上點綴著充滿法式貴族氣息的Dior logo，打開外盒，映入眼簾的是坐落在巴黎蒙田大道30號的迪奧旗艦店，白雪翩翩落下，兩旁燦爛的聖誕樹圍繞著凱旋門、方尖塔等著名景點，精緻華美的設計裡滿載了24個迪奧香氛世家（Maison Christian Dior）的奢華驚喜，陪你一起倒數繽紛聖誕的來臨。

▲Dior聖誕倒數月曆首曝「頂級訂製香氛」。（圖／記者張毓容攝）

▲Dior聖誕倒數月曆首曝「頂級訂製香氛」。（圖／記者張毓容攝）

▲Dior聖誕倒數月曆首曝「頂級訂製香氛」。（圖／記者張毓容攝）

▲24個奢華驚喜裡包含了小香、香氛皂、蠟燭、潤膚乳霜及陶瓷香氛片等5款香氛小禮。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

迪奧香氛世家（Maison Christian Dior）是Dior延續「高級訂製香水系列」打造的頂級香氛系列，不僅有香水，更延伸出香氛皂、蠟燭、潤膚乳等，讓訂製香氛展現全新用香方式。

迪奧香氛世家系列倒數日曆內含清新花香、果香花香、性感花香和東方花香等4種香調的12款「香氛世家系列」高級訂製香氛小香（7.5ml）、2款香氛皂（50g）、3款香氛潤膚乳霜（15ml）、4款香氛蠟燭（35g）與3款限量陶瓷香氛片。

▲Dior聖誕倒數月曆首曝「頂級訂製香氛」。（圖／記者張毓容攝）

▲Dior聖誕倒數日曆全台限量300組。

2019 Dior聖誕倒數日曆全台限量300組，11/12起在台北101專櫃獨家限定販售，此外，也將於11/25在Dior線上快閃店開賣，想收藏的粉絲一定要把握。

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關鍵字：

聖誕限定, 聖誕節, X’mas, 倒數月曆, 聖誕倒數月曆, Dior, 迪奧, 香氛, 香水, 香氛世家, 香氛蠟燭, 香皂, 乳霜, 香氛片
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