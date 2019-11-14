2019「新北歡樂耶誕城」準備點燈！9大人氣景點先來卡位　

一年一度最受期待的「新北耶誕城」即將點燈開展，自11月15日起盛大展開為期48天的精彩活動，一路到明年1月1日都能前往朝聖，今年超有看頭，有全球第一個「雙塔一樹」雷射光雕秀、歷年第一大面積的主燈投影和8座熱門打卡天橋，更不用說三大燈區有多精彩，現在就跟著COSMO Angel腳步，看看到底有什麼好拍好逛！

今年「新北耶誕城」可以見到首度結合板橋車站大樓及新北市府大樓，以「台灣雙塔」加上廣場大耶誕樹的全球第一個「雙塔一樹」雷射光雕秀。

去年超熱門的打卡天橋，今年也從5座升級至8座。串連整個新板特區，環繞市府周邊，讓大家拍好拍滿。

新北耶誕城必拍1：Miravivi耶誕禮物屋





粉色燈海結合充滿浪漫的禮物造型快閃店，集結眾多知名卡通品牌，以「少女被追」、「大男孩狂粉」及「親子偶像」三大主題組成，打造出有超完美卡通商場的Miravivi耶誕禮物屋。

在這裡可以一次買到不同主題系列商品，從知名插畫到經典卡通，商品應有盡有！角落小夥伴、、美少女戰士、宇宙人、蠟筆小新、史迪奇、救援小英雄波力、迪士尼經典人物角色米奇米妮、小熊維尼等人氣周邊商品全到齊！

只要到Miravivi耶誕禮物屋店內、外拍攝相關造型美照，並上傳至IG標記『#Miravivi攝影大賽選我當冠軍』，活動時間開幕當日至108年12月25日，憑按讚人氣最高前五名即可獲得Miravivi特選限定好禮！

Miravivi耶誕禮物屋 活動資訊

■ 禮物球限量發送：按下FB+IG追蹤，即可獲得禮物球乙顆，立即抽出75折至95折不等優惠折扣，還有精美好禮帶回家，每日限量200名！

■開幕時間：108年11月15日（下午五點開放一般民眾入場)

■活動期間：108年11月15日至109年1月1日

■活動時間：11:00 - 22:00 (最後排隊入場21:30)

■活動地點：板橋車站站前廣場 (板橋捷運站三號出口)

新北耶誕城必拍2：卡娜赫拉的閃閃耶誕夢





「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」期間限定店將於108年11月15日展開為期45天耶誕快閃店。集結了六座可愛的P助與粉紅兔兔近距裝置藝術雕塑、卡娜赫拉的小動物裝置耶誕樹更化身巨型扭蛋機、卡娜赫拉的閃閃耶誕夢餐車和造型期間限定餐點，全都超級吸引大小朋友。

P助與粉紅兔兔的魔法薑餅屋

阿姆姆！吃甜點囉！卡娜赫拉的小動物變身魔術兔兔施展魔法，把小夥伴P助、薑餅人變進薑餅屋裡囉，薑餅屋裡還有哪些可口甜點呢，快來一探究竟吧！

■亮燈時間：17:30-24:00

■位置：萬坪公園

卡娜赫拉的小動物一起堆雪人吧！

耶誕節到啦，夢幻雪白的雪人造景不容錯過！大小朋友來到充滿白色浪漫雪花氛圍的萬坪公園，一起堆起可愛的雪人歡慶新北歡樂耶誕城！

■亮燈時間：17:30-24:00

■位置：萬坪公園

卡娜赫拉小動物耶誕小營地

冬夜裡的耶誕小營地開始露營啦！就在歡樂耶誕城，P助與粉紅兔兔在營地中帶大家度過冬夜，快來小營地一塊取暖吧 ！

■亮燈時間：17:30-24:00

■位置：萬坪公園

車長P助帶你走進夢幻耶誕村

卡娜赫拉的小動物邀請大家一同走進充滿可愛魔法通道拱門，進入歡樂的卡娜赫拉的扭扭世界。

■亮燈時間：17:30-24:00

■位置：萬坪公園

甜蜜餐飲小屋

卡娜赫拉的小動物甜蜜餐飲小屋開張囉，就在卡娜赫拉的閃閃耶誕夢快閃店裡準備讓大家好拍、好吃又好逛。限定飲品及甜點，天天數量有限，可愛又美味的小點錯過可惜喔！

■營運時間：11:00-22:00

■位置：萬坪公園

捨不得說再見，把我也帶回家吧

最吸睛的卡娜赫拉的閃閃耶誕夢展出在新北耶誕城，逛完卡娜赫拉的小動物系列快閃店記得把超可愛的卡娜赫拉的小動物帶回家吧，跟著P助與粉紅兔兔在新北歡樂耶誕城合照留念吧！

■營運時間：11:00-22:00

■位置：萬坪公園

■開幕時間：108年11月15日 (下午5點開放一般民眾入場)

■活動期間：108年11月15日至109年1月1日

■活動時間：11:00 - 22:00 (最後排隊入場21:30)

■活動地點：萬坪都會公園 (板橋捷運站一號出口)

新北耶誕城必拍3：冰雪奇蹟





跨越時空的歷險即將展開，藉由光線穿越冰的幻化折射，結合繪畫藝術，打造一場綺麗的視覺饗宴，帶您一腳踏入《冰雪奇蹟》的浪漫魔法世界！

■亮燈時間：17:30-24:00

■位置：新府路&中山路口

新北耶誕城必拍4：深海奇緣

準備好化身魚群悠遊絢麗浪花了嗎？快來深邃海洋觀賞海浪構造的奧妙和神奇，讓耳邊迴盪的大自然樂曲洗滌心靈，身歷其境感受藍色魅力！

■亮燈時間：17:30-24:00

■位置：新府路&縣民大道路口

新北耶誕城必拍5：耶誕城堡市集





每個女孩心中都有個想當公主的夢，魔幻故事也都是從一座城堡開始，今年的耶誕市集大走城堡風，同時帶著民眾一同窺探魔法世界！除了必拍必打卡的夢幻市集外觀外，豐富的市集內容更提供大家好吃好玩好逛的假期去處！

■營業時間：11:00-22:00

■位置：市民廣場

新北耶誕城必拍6：甜蜜咖啡杯





想來一趟夢幻的旅程嗎?快坐上甜蜜咖啡杯享受一下愜意的片刻時光，可愛的造型就像童話故事的造型吸引大小朋友的眼球，快來桑塔熊的魔法小鎮搭乘甜蜜咖啡杯吧！

■營運時間：11:00-22:00

■位置：市民廣場

新北耶誕城必拍7：薰衣草木馬





美麗的旋轉木馬，一直以來都是耶誕城民眾最愛的拍照打卡景點。今年眾所期待的木馬以薰衣草色系繼續佇立在桑塔熊的魔法小鎮裡等待著大家，看著緩緩旋轉的木馬，美好回憶也隨之旋轉而來。

■營運時間：11:00-22:00

■位置：市民廣場

新北耶誕城必拍8：森林小火車





噗噗罄鏘罄鏘！歷險小火車要發車囉！

搭配今年主題，車身以樹木的木頭紋路為底，搭配黑色的鐵鑄車頭，還有小朋友們最愛的桑塔熊，一起開向歡樂耶誕城吧！

■營運時間：11:00-22:00

■位置：站前廣場

新北耶誕城必拍9：森林小屋市集





以森林小屋打造站前市集，讓大家來到新北市歡樂耶誕城，也能體驗奇境森林的氛圍！除了必拍必打卡的市集外觀以外，豐富的市集內容更提供大家好吃好玩好逛的！

■營業時間：11:00-22:00

■位置：站前廣場

文／柯夢波丹 圖／新北市政府觀光旅遊局、特智有限公司

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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