韓妞搶著採收！倩碧招牌小花腮紅變萊恩臉，呆萌模樣讓你捨不得擦

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@kakaofriends_official、IG@cliniquekorea

說到腮紅，很多人一定會推薦倩碧（CLINIQUE）的小花腮紅，顏色超多樣，塗起來無粉感、顯色度又夠，讓人不知不覺蒐集了好幾顆。這次韓國倩碧居然跟KAKAO FRIENDS合作推出聯名！招牌小花腮紅中間浮出來的花朵圖案，變成了人氣角色Ryan、Apeach與Neo貓的臉，可愛到讓人捨不用啊～

CLINIQUE X KAKAO FRIENDS聯名腮紅共有三款，分別是KAKAO FRIENDS裡面的Ryan、Apeach和Neo貓三個角色，所搭配的色號也不同。原本就可愛的花花壓紋變成角色圖案，真的很讓人心動！就算已經買過，還是想收藏這版本。

小花腮紅本身已經有品質保證，但還是來看看試色的照片～三款聯名都是搭配最受歡迎的色號。Ryan款搭配的是#05奶油粉，是氣質的粉色系，簡單好駕馭，適合營造清新偽素顏。Apeach款搭配#08甜瓜橘，粉橘色偏淺不挑膚色，塗起來活潑甜美。Neo貓款搭配的是超夯的#15羅蘭紫，紫色塗起來最具顯白效果，適合打造時尚質感妝容。

原本被嫌略為老氣的腮紅紙盒包裝，在和KAKAO FRIENDS聯名後，外包裝改用鮮豔配色，加上滿滿的角色圖案，整個可愛度大增！售價韓幣31,000，約台幣850元，喜歡的話趕快找代購囉～

在 Instagram 查看這則貼文 Clinique Korea, 크리니크（@cliniquekorea）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 11 日 下午 8:06 張貼

其他品牌也有好用的腮紅，之前Innisfree推出的無花果系列中就有腮紅產品。這款腮紅有粉紅、粉橘等四款顏色，外圈是霧面質地，中間加上一點微微珠光，很適合打造紅潤好氣色！

在 Instagram 查看這則貼文 innisfree catalog (이니스프리)（@innisfree.instalog）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 2 日 上午 1:57 張貼

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