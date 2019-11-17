滑雪拍美照一定贏！FENDI雪靴有滿滿Logo超可愛　還讓男生背上法國麵包

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秋冬服裝最怕厚重、不方便活動，FENDI打造出充滿活動力的秋冬服裝，特地將機能性與時尚完美結合，出2019-2020秋冬休閒服裝系列可見雪衣、布滿FF Logo的雪靴、雪鏡，冬天在雪地拍照保證是焦點，而男士系列也有突破，以法國麵包為名的Baguette系列，首度推出男包，讓男士們也能感受經典的魅力。

▲FENDI推出2019-2020秋冬休閒服裝系列。（圖／品牌提供）

此次的FENDI 2019-2020秋冬休閒服裝系列，共推出羽絨外套、滑雪外套、長褲、滑雪長褲、連身運動衣、緊身褲、T-Shirt、鞋款以及配件，而材質全都選用最新穎的高級材質製作，其中，FENDI還運用了精美別緻的配色搭配經典的Roma Logo以及雙F Logo使每件單品更加吸睛。

▲以最新穎的高級材質來製作多款秋冬休閒服飾。（圖／品牌提供）

▲該系列還有推出鞋款、手套等配件。（圖／品牌提供）

FENDI 2019-2020秋冬休閒服裝系列已於官網上架販售，不過，目前全台各大專櫃尚未開賣，因此想摸摸看實體的朋友，可能要再等等囉！

除此之外，FENDI最新推出的Selleria Degradé Stitching系列，也是近期值得關注的系列之一，因為這次FENDI以經典的「Baguette」、「Peekaboo」包款為靈感，替男裝推出了首個「Baguette」包款，而其他2款的設計為何，下方一起來看看吧！

▲FENDI最新推出的Selleria Degradé Stitching系列。（圖／品牌提供）

由FENDI推出的Selleria Degradé Stitching系列，共帶來Baguette後背包、Baguette腰包以及Peekaboo手提包，其設計重點以傳統與圖形主義為主，而材質採用黑色的Cuoio Romano皮革，並搭配雷射切割對角線打孔設計，讓包款前片的車縫線更有現代感與陽剛氣息。

▲FENDI推出了首個男裝「Baguette」包款。（圖／品牌提供）

▲該系列共帶來Baguette後背包、Baguette腰包以及Peekaboo手提包。（圖／品牌提供）

目前該系列已於11月在全球FENDI專賣店以及官網發售，而定價分別為Baguette後背包台幣109,000元、Baguette腰包台幣106,000元、Peekaboo手提包台幣174,000元。

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此外，Louis Vuitton（LV）的男裝藝術總監Virgil Abloh，近日也以經典花紋為主題，推出「Monogram Legacy」皮革包款系列，其中，該系列共帶來6種不同的包款，分別為Phone Box、Milk Box、Saumur Messenger PM、Cabas Voyage、Steamer PM以及Keepall Bandouliere。

▲Louis Vuitton「Monogram Legacy」皮革包款系列。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

目前「Monogram Legacy」皮革包款系列，已經有3款登陸台灣各大專櫃，分別為Saumur Messenger PM、Cabas Voyage以及Steamer PM，而售價依序為台幣61,000元、台幣93,500元、台幣118,000元，有興趣的朋友都可以前往專櫃購買。

▲「Monogram Legacy」皮革包款系列收錄於2020早春夏系列中。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

▲全新設計的Milk Box與Phone Box包款。（圖／翻攝自Louis Vuitton）