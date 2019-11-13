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小S迷幻表情駕馭「豹女」Style　女孩們想變性感都該學

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▲。（圖／翻攝小S粉絲專頁）

▲小S當聰明「豹女」，輕鬆散發性感韻味。（圖／翻攝小S粉絲專頁）

記者張妤瑄／台北報導

小S徐熙娣最近當了充滿野性誘惑的「豹女」，從包包到鞋子通通豹紋，搭配她慵懶的神情，完美Hold住這充滿魅惑的性感韻味。

秋冬要來了，動物紋路的時尚地位往前擠，要Hold住野性美，學學小S的穿搭哲學就可以，局部點綴就十足搶眼。雖然身上有一個以上的豹紋單品，但小S在穿搭上走基本款的簡單路線，黑色露肩毛衣搭配刷破牛仔褲，用這一般女孩冬天都有穿過的Style，搭配TOD’S秋冬的豹紋牛毛金屬飾釦豆豆鞋與AOI豹紋牛毛鍊帶小包畫重點，當性感「豹女」其實不難。

▲。（圖／翻攝小S粉絲專頁）

▲「豹紋」單品局部點綴，讓人人都能輕鬆駕馭動物紋單品。（圖／翻攝小S粉絲專頁）

要Hold住大面積的動物紋路，當然不是人人可以駕馭，但透過小S這種局部點綴法則，不敢嘗試的女孩也能大膽邁出第一步，今年秋冬若想有一點點不一樣，簡單提升自己的野性美，就學學小S吧！

▲▼ 。（圖／TODS提供）

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▲小S搭配的單品，（依序）AOI豹紋牛毛鍊帶小包（NT$41,100）、金屬飾釦豹紋牛毛豆豆鞋（NT$28,500）。（圖／品牌提供）

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義大利精品TOD’S今年（2019）秋冬系列大量運用豹紋圖騰，以牛毛為主要材質，印上豹紋圖案，提升野性美感，並結合金屬細節如豆豆鞋上的金屬飾片、包包上的金屬裝飾釦或鉚釘，讓整體風格更搖滾，搭配上身更有個性。

▲▼ 。（圖／TODS提供）

▲豹紋牛毛膠底樂福鞋，售價NT$32,300元。（圖／品牌提供）

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▲（左起）豹紋牛毛鍊帶迷你小包（NT$41,100）、豹紋牛毛馬鞍包（NT$72,800）。（圖／品牌提供）

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▲豹紋牛毛迷你水桶包，售價NT$46,600元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

小S, 徐熙娣, TOD’S, 豆豆鞋, 豹紋, 豹女
fashion.net

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