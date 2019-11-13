不只臉，男生還很在意女生這4個部位！連細節都美才能招桃花

▲男生除了看臉，還會默默觀察女生的4個小細節。（圖／翻攝IG@yubi_190、@skuukzky）

記者張毓容／綜合報導

你是否也是明明條件也不差，但就是沒人愛的「零桃花女子」？俗話說，魔鬼藏在細節裡，而你可能就是敗在「保養細節」上！很多女生只顧著保養臉部，卻忽略身體其他部位，但男生除了看臉，其實還會默默觀察女生身上的小細節，像是雖然臉上妝容很美，但頭髮乾燥如稻草、笑起來牙齒暗黃、想牽手時被粗糙雙手嚇到等，都會讓他們在心中默默大扣分。

想要從「零桃花女子」變成「零死角美女」？先來掃除以下4個NG小細節，讓你全身上下、360度無死角，怎麼看怎麼美，桃花運自然大開。

1.頭髮髮質



男生不說卻默默在意的小細節，其中一定有女生的一頭秀髮，要是頭髮毛躁就NG！髮絲毛躁、乾澀無光不僅會讓精心設計的髮型大打折扣，看起來還會給人很隨便、不整理的感覺，尤其在乾燥的秋冬，更該好好護髮，讓秀髮重拾滑順光澤。

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2.牙齒潔淨度



微笑是女生的秘密武器，你一定也聽過：「愛笑的女生運氣都不會太差。」因此有著一口潔白的牙齒對女孩們來說是很重要的，秘訣就是先從選擇美白牙膏開始，再搭配居家型美白貼片來維持亮白迷人的微笑，讓桃花運悄悄上門。

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3.手部肌膚

手部保養是許多女生特別容易忽略的地方，尤其雙手常常在陽光下曝曬，沒有衣物遮蓋，比起其他部位的肌膚，更容易加速曬黑與老化。而長時間待在冷氣房的上班族，也容易因為水分的散失，加速雙手肌膚老化、失去光澤，快留意手部保養，讓細紋乾燥不再來。

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4.私密處



從頭到腳都保養了，但要小心別漏掉了私密處！每月好朋友來訪期間，私密處容易孳生雜菌，進而產生異味，除了日常沐浴的適當清潔外，生理期時也可以使用私密處專用產品幫助清潔並去除異味，當個內外皆美的香香女孩。

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