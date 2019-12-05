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天冷不想一個人出門吃飯！小資女靠兩件神器　在家輕鬆做療癒美食

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▲美食。（圖／Uusplash）

▲在家吃美食很療癒。（圖／Unsplash）

時尚中心／台北報導

單身小資女除非有姊妹淘相約吃飯，否則普遍有一個人到餐廳吃飯的障礙，加上天氣冷，更懶得出門，這時家中必備兩項神器，讓下班後後感到疲累的小資女，仍有動力為自己準備快速又營養的晚餐，一款是可現打新鮮蔬果汁的鍋寶蔬果研磨機，另一個神器則是安晴Anqueen觸控式LED健康氣炸鍋，輕鬆就能變出美味料理。

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▲▼ Her氣炸鍋 蔬果研磨機 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ Her氣炸鍋 蔬果研磨機 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲運用鍋寶蔬果研磨機現打一杯蔬果汁，為自己補充營養。原價1,190元，特價888元。點我購買。

鍋寶蔬果研磨機Hello Kitty版對於有少女心的女孩兒，極具吸引力，更誘人的是隨身杯設計，輕巧不占空間，且簡單快速就能現打出分量滿足個人的新鮮水果汁、精力湯或冰沙，另附研磨杯可研磨咖啡豆、美容保養綠豆粉、天然調味素、醬料等；而清洗也不費力，因為特別設計分離式刀座及杯身，避免一般調理機刀片下方死角難清洗的問題。

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▲▼ Her氣炸鍋 蔬果研磨機 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲使用安晴Anqueen觸控式LED健康氣炸鍋輕鬆變出外酥內嫩的美味料理，特價3,290元。點我購買。

有了新鮮的果汁搭配，主菜也不能遜色，運用告別傳統油炸的安晴Anqueen觸控式LED健康氣炸鍋前，先將食材抹上調味並裹粉，再放入氣炸鍋調理，一會兒外酥內軟的療癒食物便可熱騰騰上桌；此款氣炸鍋內鍋深12公分、是4公升的超大容量，家庭聚餐宴客也沒問題，想要吃得健康的質感好物都在Her

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▲▼ Her氣炸鍋 蔬果研磨機 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲安晴Anqueen觸控式LED健康氣炸鍋，3,290元。點我購買。

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安晴Anqueen觸控式LED健康氣炸鍋, 鍋寶蔬果研磨機, Her, 小資女
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