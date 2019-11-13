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小紅書網紅超強「偽素顏妝」打造法　7步驟跟著做新手也能騙倒男友

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▲小紅書超強偽素顏妝7步驟打造法。（圖／翻攝小紅書）

▲小紅書超強偽素顏妝7步驟打造法。（圖／翻攝小紅書）

▲小紅書網紅示範超強「偽素顏妝」打造法，詳細步驟全公開。（圖／翻攝自小紅書、微博@裴幸運，以下同）

編輯／Amanda　

要說什麼妝永遠不會退流行，那肯定是非「偽素顏妝」莫屬！女生永遠都在追求「猶如天生就這麼美」的狀態，而偽素顏妝就是每個女生必學的心機妝容，讓人看不出來你有化妝，卻變得更漂亮、有精神。

偽素顏妝最怕下手過重有妝感，但忽略細節又會修飾不好，該怎麼辦？別怕，小紅書上就有網紅親身示範超強偽素顏化妝步驟，只要掌握好以下心機小技巧，化妝新手也能成功打造男友看不出的超美「素顏」。

▲小紅書超強偽素顏妝7步驟打造法。（圖／翻攝小紅書）

Step 1：遮瑕

為了讓整體妝感更自然，這裡要先上遮瑕再上粉底，且遮瑕膏質地要選擇保濕水潤感的，搭配扁頭小刷子，每次只沾一點點遮瑕，以少量多次的方式疊上痘痘、黑眼圈、痘疤等臉上瑕疵處。

▲小紅書超強偽素顏妝7步驟打造法。（圖／翻攝小紅書）

Step 2：底妝

粉底的選色很重要，尤其要打造猶如沒化妝的偽素顏，更要選擇跟原始膚色差不多的顏色，太白的色號很明顯跟脖子顏色不同。除了注意粉底色號，還要挑選妝感較輕薄的粉底液，並用美妝蛋輕輕拍開。

▲小紅書超強偽素顏妝7步驟打造法。（圖／翻攝小紅書）

Step 3：眉毛

先用眉刷順著眉毛方向刷出毛流感，再用細頭眉筆將眉毛間空白區域填充好，如果是眉毛較稀疏的人，則要一根一根的畫出眉毛毛流。另外還可加入一個小心機，在眉刷上沾一點點雙眼皮膠，梳眉毛後會讓毛流更加明顯。

▲小紅書超強偽素顏妝7步驟打造法。（圖／翻攝小紅書）

Step 4：眼影

利用接近膚色的陰影色來畫眼影，這樣看起來不明顯，但可以偷偷加深深邃感，讓眼睛看起來更大一點，像是用淺灰棕色或淺褐色，畫的範圍則從睫毛根部向上暈染到眼窩，並帶到下眼影後半段1/2處。

►修圖修到厭世？那是因為你不知道這個！

▲小紅書超強偽素顏妝7步驟打造法。（圖／翻攝小紅書）

Step 5：修容

直接用畫完眼影的餘粉來畫山根位置的陰影，不用另外再沾取。這個步驟如果趕時間時或鼻子本身很挺的人，省略也沒關係。

▲小紅書超強偽素顏妝7步驟打造法。（圖／翻攝小紅書）

Step 6：眼線&睫毛

這一步是讓眼睛看起來沒化妝但卻很有神的關鍵，非常重要！眼線只畫內眼線，眼線只畫內眼線，而且要一點一點的斜著點畫，不要直接畫整條線填滿，這樣畫完會讓人看不出來有眼線，但眼睛卻偷偷變有神。再來將睫毛夾出自然翹度，用睫毛打底膏刷過，就能有超自然的天生眼線和睫毛。

▲小紅書超強偽素顏妝7步驟打造法。（圖／翻攝小紅書）

Step 7：腮紅

腮紅要選擇淺杏色、裸膚橘等貼近膚色又能帶出好氣色的色系，沿著顴骨及顴骨下方用刷子少量多次斜向刷上，畫在這個位置可同時帶出好氣色和自然的修容效果，一舉兩得。最後再塗上潤唇膏或裸色唇彩就OK。

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關鍵字：

彩妝, 技巧, 秘訣, 偽素顏, 偽素顏妝, 素顏妝, 步驟, 新手
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