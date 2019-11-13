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Angelababy、周冬雨「撞蓬裙」風格差超多　網一面倒：她完勝

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▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨穿著少女感粉色蓬裙登上大陸雙十一晚會 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星周冬雨以清新形象深入人心，日前穿著粉色平口蓬裙登上大陸雙十一晚會演唱，宛如少女令眾多粉絲眼前一亮，不過隨後卻被眼尖網友發現，撞衫了一線女星Angelababy（楊穎）的最新形象片，風格截然不同的兩人罕見撞衫引起討論。

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨清新形象駕馭粉色蓬裙恰到好處 。（圖／翻攝自微博）

大陸雙十一晚會眾星雲集，周冬雨也現身獻唱《慢慢喜歡你》，為了呼應歌曲的浪漫氛圍，換上一身淡粉色蓬蓬裙，平口剪裁露出纖細鎖骨線條，腰間又以蝴蝶結綁帶造型點綴，搭配周冬雨白皙肌膚，與眼妝的閃片效果，整體造型十分甜美。

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy在最新形象片中不約而同穿上相似款裙裝，風格卻大不同。（圖／翻攝自微博）

畫面曝光短短幾日，女星Angelababy（楊穎）最新的形象大片中，就恰巧穿上了Begum Salihoglu FW2020蓬裙，不同的是選擇了白色款式，讓風格相差甚遠的兩人罕見撞衫，只見Angelababy躺在初秋的落葉背景下，任憑一頭波浪捲髮散落在地，深邃五官妝容十分清淡，唯獨一抹紅唇十分撩人，換上了白色蓬裙更顯肌膚吹彈可破，比起周冬雨多了一絲成熟氣息，也引起網友直呼，「楊穎顏值太難超越」、「風格差超多」、「不得不說Angelababy更美」。

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關鍵字：

Begum Salihoglu, 楊穎, angelababy, 周冬雨, 雙十一, 1111
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