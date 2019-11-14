每25秒賣出一瓶！韓妞最愛「保濕牛奶水」，台灣也能買到

▲一瓶搞定的懶人牛奶水保養，風靡韓妞保養圈。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

相信許多女生都有這樣的經驗，每天早上急著出門上班，沒有充裕時間做保養，不到中午，肌膚就覺得好乾？喜歡化妝水的清爽感，但又討厭後續乳液的黏膩感，肌膚有時候很乾又很容易出油，有時候也想簡單一點就能做足保養。

▲LANEIGE 白茶保濕牛奶水，150ml，950元。

其實保養不一定要繁複步驟，韓系保養LANEIGE推出全新的「白茶保濕牛奶水」，結合化妝水與乳霜的優點，在保養的第一道步驟使用，立即保濕，黏膩感消失，肌膚留下滋潤。在韓國一推出就創下每25秒賣出一瓶，上市3週銷售100,000瓶的超狂紀錄，瞬間成為韓妞保養新寵兒，被盛讚是「最有效的懶人保養」。

▲簡單步驟即可一起擁有化妝水的保濕與乳霜的滋潤。

每一瓶都灌注滿滿乳霜的化妝水，潤澤絲滑超有感，在保養的第一步驟使用，就能全面性滋潤肌膚。有別於一般化妝水僅有再次清潔、軟化角質、保濕的作用，「白茶保濕牛奶水」不僅提供保濕， 還具備乳霜般優異的鎖水效果，只要在保養第一步驟，就讓肌膚感受潤澤透亮。

▲Jurlique 小蒼蘭接骨木活膚露，100ml，1,350元。

Jurlique推出耶誕限定小蒼蘭接骨木活膚露，延續全球每2秒賣出一瓶的口碑人氣，接骨木強效賦活能量，凝聚6種高效活機亮顏因子，瓶身閃耀細緻玫瑰金色光澤，天然花果層次散發小蒼蘭香甜歡欣氣息，一拍恢復肌膚瑩潤亮澤。

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