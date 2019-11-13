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喝酒宿醉頭痛超痛苦！5個必知科學「解酒方法」簡單又有效

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編輯／Amanda　

約會、聚餐、跟朋友開party，各種場合都有人喝點酒來助興，不論你是自己愛喝，還是為了應酬逼不得已，最怕不小心喝過量，喝醉失態之外，頭痛、頭暈、嘔吐跟著來，隔天宿醉更是痛苦！除了依靠解酒丸，還有以下5種科學方法可以幫助減少酒精對身體的影響、緩解宿醉程度，常喝酒的人一定要學起來。

▲5個簡單又有效的科學解酒方法。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.喝酒前攝取蛋白質或脂肪

在喝酒前可先吃些高蛋白質或脂肪類食物，因為這類食物的消化週期很長，在胃部待的時間更久，可以幫助緩衝酒精的影響。

2.喝酒前補充維生素B

也可以在喝酒前先吃一顆綜合維生素B群，因為人體代謝酒精的過程需要很多營養素，肝臟會從血液中獲取所需，而影響身體其他功能的正常運轉，其中代謝酒精消耗最多的就是維生素B群。提前補充維生素B，有助於保護神經系統，並有益於後續酒精代謝。

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▲5個簡單又有效的科學解酒方法。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.選擇透明無色的酒

喝酒時，如果是要喝酒精濃度較高的酒，建議選擇透明無色的種類，像是白酒、伏特加、蘭姆酒、琴酒等，因為顏色較深的酒，如紅酒、威士忌或龍舌蘭酒，會對肝臟造成較大的負擔，導致更嚴重的宿醉。

4.喝酒也要補充水分

喝酒時，如果可以，盡量喝一杯酒後要喝一杯水。酒精利尿，容易導致身體缺水，處於脫水狀態時大腦會受到影響，往往會以頭痛的方式反應出來，多補充水分，能幫助緩解頭痛等症狀。

▲5個簡單又有效的科學解酒方法。（圖／翻攝unsplash、pexels）

5.酒後補充碳水化合物

喝酒後或隔天宿醉起來，建議吃些碳水化合物。喝酒會降低血糖水平，大腦在沒有足夠的血糖供應下運轉，會產生疲勞和頭痛，所以喝酒隔天早上醒來可以吃些麵包和果汁，有助於緩解宿醉頭痛。

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關鍵字：

喝酒, 宿醉, 喝醉, 頭痛, 頭暈, 嘔吐, 解酒, 解酒方法
fashion.net

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