陳奕迅演唱會周邊太生火　日插畫家繪出Q版E神，2款表情都想要

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金曲歌王陳奕迅（Eason）的香港演唱會即將於12／9登場，而演唱會的周邊商品最近也正式開放預售。此次的演唱會周邊特地邀請日本插畫家Noritake主導設計，其中，周邊商品將以回合的形式推出，而首次登場的周邊商品正是「fear and DREAMS」演唱會主題T-Shirt。

▲陳奕迅「fear and DREAMS」演唱會主題T-Shirt。（圖／翻攝自IG@noritake_org）

首回的演唱會周邊商品，將以EAS Music於官方IG發布的3張Noritake插畫為主打設計，率先開賣的為「fear and DREAMS」演唱會主題T-Shirt，配色共有白、灰2色，其正面設計採用單線畫的Eason肖像，而背面則以大腦設計搭配「Fear」與「Dreams」的相關英文單字為主。

▲以3張Noritake的插畫為主打設計。（圖／翻攝自IG@yisiyinyue）

▲白色款的肖像使用夜光塗料。（翻攝自／EAS Music）

▲灰色款的肖像使用反光塗料。（翻攝自／EAS Music）

▲背面以大腦設計搭配「Fear」與「Dreams」的相關英文單字為主。（翻攝自／EAS Music）

首回陳奕迅香港演唱會的周邊商品的預購時間為11／10至11／15，喜歡的朋友，都可以到陳奕迅官方網站進行預購，定價皆為港幣380元（約台幣1,520元），如果來不及預購也不用擔心，因為演唱會舉行期間也有開放現場購買喔！

此外，天后蔡依林《UglyBeauty》巡迴演唱會也將於年底登場，而演唱會周邊商品也隨之公開，包括T-Shirt、雨傘、襪子在內的18款周邊商品都印上「UglyBeauty怪美的」字樣。

▲天后蔡依林《UglyBeauty》巡迴演唱會周邊商品正式開賣。（圖／品牌提供）

雖然門票不一定人人有，但要買到周邊商品相對容易，此次的演唱會周邊商品設計皆以「怪美的」為元素，並且除了T-Shirt、雨傘、襪子等實用單品外，還有貼紙、海報、扇子、帽子等提供給粉絲搶購，目前演唱會周邊商品已經開放預購，截止日為11／24，有興趣的粉絲千萬不要錯過！

▲共18款周邊商品提供給粉絲搶購。（圖／品牌提供）

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