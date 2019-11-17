迪士尼夢幻甜點飾品預備收藏　艾莎冰棒、米奇巧克力忍不住想咬一口

編輯／Emily 圖／翻攝自q-pot.jp、thekiss.co.jp

日本飾品品牌Q-pot.以甜點為設計理念，將飾品做成小蛋糕、馬卡龍之類的甜點，造型精緻又夢幻～先前也曾和許多卡通聯名，出過美少女戰士、寶可夢等人氣系列，將角色們結合甜點元素，做成飾品。而這次他們和迪士尼合作，將近期電影要上映的冰雪奇緣角色、迪士尼當家明星米奇、米妮，都變成超可愛甜點飾品！

#冰雪奇緣系列

冰雪奇緣系列有四款造型，第一款是冰棒造型，以艾莎創造的冰雪王國為靈感，內部則冰入艾莎和她造的冰宮，閃閃發亮的小鑽想呈現出冰雪顏色變化。第二款是馬卡龍造型，馬卡龍結合冰雪元素，外殼是淺藍色，並印上雪花圖案，內部則放入三顆寶石。第三款是雪寶造型，將雪寶做成薑餅模樣。第四款是白巧克力造型，上面圖案是艾莎和安娜對望，象徵姊妹情深。這系列都有做成項鍊跟鑰匙圈，預計11月22日在日本發售。

▲冰棒造型項鍊23,000日圓、吊飾17,000日圓，馬卡龍造型項鍊10,000日圓、吊飾8,000日圓，雪寶造型項鍊11,000日圓、吊飾9,000日圓，白巧克力造型項鍊9,000日圓、吊飾7,000日圓。

#米奇、米妮系列

米奇、米妮系列有三大類，第一款是馬卡龍造型項鍊和吊飾，馬卡龍外殼選用黑色，並加上可愛的米老鼠耳朵，夾心一樣放入閃亮小寶石。米妮款則加了紅色蝴蝶結，寶石也用紅色，造型可愛又好吃。

▲馬卡龍造型項鍊10,000日圓+稅、吊飾8,000日元+稅。

第二款是巧克力棒棒糖造型的項鍊、吊飾、耳環，立體的米奇形狀看起來跟真的巧克力一樣，光滑的巧克力融化流下表面超級逼真！都忍不住要流口水了～

▲棒棒糖巧克力造型項鍊13,000日圓+稅、吊飾4,500日元+稅、耳環（1個）7,500日元+稅。

第三款飾巧克力蛋糕造型的項鍊和吊飾，濕潤的烤蛋糕裹上濃郁的巧克力醬，圖案是米奇的招牌笑臉，讓人看了好想咬一口～這系列日本11月1日已經開賣了。

▲巧克力蛋糕造型項鍊11,000日圓+稅、吊飾9,000日元+稅。

米奇、米妮一直是聯名喜愛的對象，日本飾品品牌THE KISS也推出聖誕節系列的米奇、米妮對戒和項鍊。男生款是質感的銀黑色，造型簡約，只鑲了一顆米奇小鑽。女生款則是金色加一排粉紅小鑽，可愛又不失氣質。項鍊也是一對，顏色造型與戒指類似，適合情侶們拿來當聖誕禮物。

►我該答應女友嗎？

▲米奇、米妮對戒售價29,700日圓、項鍊售價33,000日圓。

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