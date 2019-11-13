貝克漢寵妻無極限！新鞋DB99藏「放閃宣言」瞬間融化網友

▲貝克漢寵妻放閃無極限，限定鞋款Ultraboost 19 DB99大藏玄機。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

足球金童貝克漢（David Beckham） 體壇地位屹立不摇，adidas也看上高人氣，共同推出最新限定鞋款Ultraboost 19 DB99，不僅注入了貝克漢的個性化特色，鞋身的99數字更藏有放閃寓意，不愧是寵妻魔人。

貝克漢卸下足球選手光環，近年來全身心投入家庭，與老婆維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）結婚也邁入20年，與此同時adidas為貝克漢量身打造的鞋款Ultraboost 19 DB99，命名源自David Beckham字首字母縮寫「DB」，而99正對應著他人生巔峰的1999年。

▲adidas以數字99致敬貝克漢的輝煌足球史。（圖／品牌提供）

在1999年，貝克漢與妻子完成終身大事，迎來大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）誕生，所屬曼聯俱樂部更史無前例獲得足壇最高榮耀「三冠王」，而貝克漢正是關鍵致勝的最大功臣，所以這款鞋不僅象徵貝克漢的足球輝煌歷史，更藏著他對於妻子維多利亞貝克漢以及孩子滿滿的愛意。

▲Ultraboost 19 DB99以針織鞋面打造，NT$5,990。（圖／品牌提供）

縱觀鞋款輪廓Ultraboost 19 DB99鞋身以襪套般緊密貼合的Primeknit360針織鞋面打造，白色純色作為基底，鞋舌及鞋跟後側3D heel frame立體後跟穩定結構點綴亮眼螢光橘，並於BOOST中底大膽繪上醒目「DB99」黑色字樣，更具收藏價值，目前鞋款已經於台灣正式開賣，貝克漢的粉絲們不妨近距離一睹鞋款魅力。

▲Reebok與adidas推出的 INSTAPUMP FURY BOOST™來到最後篇章，NT$5,850。（圖／品牌提供）

此外，Reebok與adidas推出的 INSTAPUMP FURY BOOST™來到最後篇章，壓軸登場的純黑、純白兩種配色，延續了InstaPump Fury的分離式大底外觀，中底部分則以adidas的當家BOOST科技為功能性加持。「黑白配色」符合設計師Steven Smith的設計願景，回歸極簡色系，以完美的鞋身設計震撼世人眼界。

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