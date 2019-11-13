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快速解決還是細嚼慢嚥？從「吃飯習慣」看你是否難相處

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▲▼從「吃飯習慣」看你是否難相處。（圖／翻攝自Pinterest）

▲你的隱藏性格會從吃飯習慣中顯現。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯 / Lily

生活中好多細處能看出你的隱藏個性或生活態度，像是喜歡的衣服顏色，就連坐姿都含有意義，那麼吃飯呢？原來吃飯速度也能反映潛在內心，你又是細嚼慢嚥還是快速解決呢？下次不妨留意一下。

根據美國行為學家Juliet A. Boghossian的《進食習慣與個人特點的關係》研究報告指出，吃東西的習慣可以顯露個性和行為傾向，像是不喜歡把食物混在一起的人，做事比較有條理，細嚼慢嚥的人則重視品質勝於效率，做事相對固執和龜毛。

▲▼從「吃飯習慣」看你是否難相處。（圖／翻攝自Pinterest）

吃飯速度快

做事大部分都是目標導向，勇於嘗試各種事物，也願意接受新的挑戰，更能一次進行多項事情。吃飯速度快，也能解釋為性情比較急，有時會缺乏耐心，有時候因為性格關係較不能享受生活，建議把生活步調放慢點，會比較快樂。

▲▼從「吃飯習慣」看你是否難相處。（圖／翻攝自Pinterest）

細嚼慢嚥型

你非常享受生活，喜歡活在當下的感覺，工作中不疾不徐是你的特色，你追求品質勝過效率，在別人眼裡會有點龜毛，某些事情你會堅持己見，不太好溝通。

▲▼從「吃飯習慣」看你是否難相處。（圖／翻攝自Pinterest）

吃完一種食物，再吃另一種

你非常有邏輯，頭腦清楚且條理分明，做事情喜歡按照自己的步伐，不容許有任何混亂發生。當計畫被打亂，或是有突發狀況時會覺得煩燥，各種憂鬱上身，千萬記得放輕鬆，把壓力都壓在身上。

▲▼從「吃飯習慣」看你是否難相處。（圖／翻攝自Pinterest）

喜歡把東西拌在一起吃

你是個處事圓融的人，也樂於接受別人交辦給你的各種任務。因為你是個責任心很重的人，有時候事情一把抓，難免分不清輕重，有時候會忙到天昏地暗、手忙腳亂。

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關鍵字：

個性, 性格, 生活態度, 吃飯習慣, 吃飯速度
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