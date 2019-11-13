adidasＸPrada聯名鞋諜照曝光　將會是加了鍊條的Superstar？

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自Prada X Adidas聯名系列公開以來，便不斷在網路上延燒，大家也都在猜測雙方會以什麼樣的方式呈現，因此IG爆料帳號@supreme_leaks_news，近日就曝光了鞋款的設計細節，並表示：「該聯名系列可能會以Adidas的Superstar為原型，而整體的設計與製造則是採用優異的Prada工法製成。」

▲Prada X Adidas聯名系列，可能會以Adidas的Superstar為原型打造。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

雖然這只是傳言，但根據Prada在一則公開的聲明中表示：「該聯名系列目的是要達到技術、創新領域，同時透過意想不到的策略挑戰傳統。」因此，另一個IG帳號@mikadololo也分享了相關設計，其中，該鞋款採用Superstar的鞋面搭配Prada的鞋底，並在外側加裝了鍊條的設計製成。

在 Instagram 查看這則貼文 Mikaël Barelaud Eludut（@mikadololo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 23 日 上午 6:18 張貼

據悉此次的Prada X Adidas聯名系列，將在12月發售兩雙由義大利生產的男、女款球鞋，並在2020年推出跟Prada有關的美洲帆船賽鞋款。

▲將在12月發售2雙男、女款的球鞋，並在2020年推出跟Prada有關的美洲帆船賽鞋款。（圖／翻攝自Adidas）

此外，Dior X Nike的聯名系列，最近有了新的消息，那就是雙方預計使用Air Jordan 1作為聯名系列的主打，並且僅限量發售1,000雙，定價為美金2,000元（約台幣60,000元），若是該計畫真的實現，那麼有史以來最豪華與品質最好的Air Jordan 1，將會在2020年迎來發售。

▲Dior X Nike的聯名系列，預計使用Air Jordan 1作為主打。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

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