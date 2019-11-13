星．上妝／歐陽娜娜：「粉底要帶過耳朵、腮紅要刷點鼻子」

▲歐陽娜娜的日常妝教學頗受網友們喜愛。（圖／翻攝自歐陽娜娜Youtube）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

隔了一年之久，歐陽娜娜的彩妝視頻再度開課，這次她為大家示範秋季妝容，對比妝前妝後還是一如以往的自然，但關於她的底妝和腮紅都充滿得小心機，看似簡單卻讓整體感更精緻，以下技巧，女孩們不妨參考看看。

前置做好，底妝才會薄

在上底妝之前，他會先上薄薄飾底乳幫助均勻膚色，也讓後續底妝不要變得太霧面。先在局部做好遮瑕、打亮，臉部分區處理在用氣墊粉撲慢慢拍開，最後才塗抹粉底液，也用粉撲推開，記得脖子和耳朵都要擦粉底才行，卸妝時也別漏了耳朵。最後在雙頰最高位置，點上一點霜狀打亮。

妝容生命在於眉毛

先前他就提過，眉毛對他來說很重要，也只需要兩個產品就能搞定，分別是眉筆和眉膠，順著原生眉毛補滿空隙，再刷上眉膠做出毛流感。



乾燥玫瑰色不會出錯

秋天適合用溫柔粉色當作主色，眼皮刷上淡淡淺玫瑰色，上眼皮後1/3刷上深咖啡色，再用最深的咖啡眼影當作眼線，搭配金色珠光畫在眼球正下方，製造出臥蠶的效果。接著夾睫毛，畫上細細咖啡眼線，再刷上睫毛膏。

腮紅也要帶過鼻子

要展現好氣色，腮紅十分重要，她選擇磚紅色霜狀腮紅點在兩頰，接著用粉撲輕輕推開，鼻子也可稍微帶過，製造一些微燻感，最後再刷上粉狀打亮，強化五官立體感。

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