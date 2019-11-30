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姨媽來了就大吃？經期前後最易胖，跟著黃金4週期按表操課每月多瘦3公斤

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▲▼ 經期前後14天最易胖？跟著黃金4週期「這樣做」，每個月倒瘦3公斤！。（圖／Bella儂儂提供）

女人愛美是天性，而瘦身、減肥卻是我們永遠的課題 ~ 減肥招數百百種，但哪種方式才是最快最有效的呢？其實啊，減肥也有黃金期！女人每個月的大姨媽總搞得我們生不如死，什麼瘦身、節食這時根本提都不想提！但每個月的這幾天紅潮來襲，才是最適合瘦身強效期！按表操課，每個月跟著週期這樣吃+有氧運動，讓妳多瘦3公斤！

紅潮來襲才是減肥黃金期？

▲▼ 經期前後14天最易胖？跟著黃金4週期「這樣做」，每個月倒瘦3公斤！。（圖／Bella儂儂提供）

很多女孩大姨媽來時，總會想好好犒賞自己，甜食、油炸通通沒在怕，甚至把巧克力當每天飯後甜點吃！女孩，快快改掉這個壞習慣 ~ 根據調查，女人最容易胖且胖最多的時刻，就是經期前後14天 ~ 但其實，紅潮來襲時，會提高代謝、增加食慾，大概一天會多消耗 100 大卡，但同時脂肪合成效率也比較高，並不適合在這時候放肆大吃，反而是瘦身最佳黃金期。

經期來時1-7天：減食計畫

▲▼ 經期前後14天最易胖？跟著黃金4週期「這樣做」，每個月倒瘦3公斤！。（圖／Bella儂儂提供）

儂編沒在跟妳開玩笑，經期來時的1-7天或許是許多女孩最焦躁不安的時期，暴飲暴食、情緒起伏大，讓身邊的人都遭殃 ~ 想瘦女孩看這邊！經期來時1-7天也可以說是瘦身福利期，這時絕對不能放肆大吃大喝，而要選擇低糖、低卡食物，例如菠菜、芹菜、香菜、山藥、胡蘿蔔、魚及瘦肉等相互搭配，就能讓瘦身加速馬力！

經期後7-14天：運動要輕量

▲▼ 經期前後14天最易胖？跟著黃金4週期「這樣做」，每個月倒瘦3公斤！。（圖／Bella儂儂提供）

經期後7-14天身體體力、代謝慢慢回歸正常軌道，這時搭配有氧運動最適合不過了！這時身體機能正一步步回升，飲食方面還是以低糖低卡食物為主，這期間可以搭配適度的有氧運動，輕柔的居家健身操、太極拳、簡易伸展、飯後慢步等，切記不要一下子將運動強度提高，才能讓瘦身持之以恆喔。

經期後14-21天：飲食+有氧

▲▼ 經期前後14天最易胖？跟著黃金4週期「這樣做」，每個月倒瘦3公斤！。（圖／Bella儂儂提供）

經期後14-21天是身體的最佳減脂期，這時可以開始規劃妳的運動菜單，利用有氧運動雕塑曲線，跳繩、慢跑（每天至少60分）、瑜伽，飲食方面並搭配以蛋白質為基底的輕食餐，一個月下來妳就會發現，身體變得更輕盈，體脂都下降！

經期後21-28天：運動加量

▲▼ 經期前後14天最易胖？跟著黃金4週期「這樣做」，每個月倒瘦3公斤！。（圖／Bella儂儂提供）

時下很多女孩會把健身當作茶餘飯後的消遣，但除了健身教練在旁一對一指導訓練，自己自主訓練時的效力真的很低 ~ 經期後21-28天，是身體機能的最高峰，這時飲食和運動的調配就很重要！每餐飲食控制在6-7分飽，此外運動量可以增加至每天1-2小時，並以啞鈴、塑形瑜伽、騎單車等運動，進行體態的加強訓練，既不會讓自己有壓力，還能瘦得又快又美麗呢！

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 生理期, 運動, 飲食
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