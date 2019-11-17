正確遮瑕注意3點　原來遮黑眼圈第一筆下在眼頭就錯了

如何讓自己的妝看起來更自然，沒有瑕疵？常常魔鬼就藏在細節裡，大家在「遮瑕」這個步驟，很容易出差錯，特別在黑眼圈的部位，為了想要遮掉，有時後下手過重，就會卡粉，如果遮瑕上得不夠，又遮不掉，來看看彩妝師們都怎麼讓黑眼圈消失，簡直是在變魔術阿！

遮瑕前你應該「這樣做」



黑眼圈因為在眼周，而眼周肌膚又特別的薄，如果使用遮瑕拿捏不好，就容易看起來厚重，一到下午就會有粉紋出現。彩妝師建議，在準備化妝的時候，應該先把肌膚的保濕調整好，眼周部位特別容易乾，可以搭配美容油來幫助肌膚滋潤，這樣上遮瑕的時候，也比較容易推開。

依照「遮瑕部位」挑產品

遮瑕產品很多，有筆狀、膏狀，在挑選的時候依照「你要遮的東西」來決定，如果是痘疤、斑點，建議使用膏狀，有比較好的遮瑕度。如果是黑眼圈則比較適合質地比較輕盈的筆狀，比較不乾。如果是痘痘立體的瑕疵，想要遮得好，最好搭配刷具，才可以把痘痘藏起來。

下手位置是關鍵！

除了質地上的選擇是個重點之外，下手的位置也是關鍵！通常看大家在遮黑眼圈時，拿出遮瑕筆，第一筆就直接從眼頭點下去，其實這就是讓你眼下卡粉的重要原因。第一筆沾取的遮瑕產品量一定最多，應該從眼尾位置開始，慢慢的往前推，才可以有遮得薄，又遮得巧的效果。

《植村秀》無極限遮瑕筆



今年，美妝市場上有很多超級厲害的遮瑕產品，每次的使用量不需要太多，就可以有很好的遮瑕效果，像是《植村秀》去年大賣的小方瓶「無極限粉底液」，因為只要薄薄一層就有完美的遮瑕度，而且讓肌膚可以呼吸。

這款半路上衝出的黑馬粉底，不禁讓大家敲碗什麼時候可以推出遮瑕產品呢？終於在今年暑假「無極限遮瑕筆」上市啦！延續高度完美的遮瑕力，輕薄到真的可以讓肌膚呼吸，而和肌膚超級服貼，遮完根本不像有上妝的樣子。圖中的模特兒本身肌膚有點泛紅，而且有小痘痘，左邊是素顏的樣子，而右邊是使用無極限粉底+遮瑕筆的樣子，是不是遮得超級自然！

《SUQQU》晶采淨妍遮瑕筆

日系品牌《SUQQU》的遮瑕筆也是網友淚推，旋轉式擠出遮瑕液後，藉由前方的筆刷，可以輕輕鬆鬆的遮住臉上的瑕疵，液態的遮瑕液非常的好推，不會造成卡粉積線的問題，不論是平面的斑點，還是立體的痘痘，透過光線折射技術，遮瑕度堪稱一流。晶采淨妍遮瑕筆有三款，白皙色、自然色，還有一支可以當做打亮使用。



《Giorgio Armani》完美絲絨水慕斯遮瑕精萃



另外，去年大賣的《亞曼尼》黑絲絨粉霜，驚人的遮瑕力成為許多女孩肌膚救星！粉霜質地和肌膚融為一體，即使出油出汗也不會脫妝，讓肌膚呈現奶油肌。同樣的，亞曼尼也聽到女孩們的心聲，推出同家族的遮瑕精萃，同樣是水慕斯底妝系列，傳承優良的遮瑕技術，只要幾筆就可以讓瑕疵無所遁形。

《雅詩蘭黛》粉持久秒遮萬用棒

大家都知道底妝霸主《雅詩蘭黛》的粉持久粉底吧！真的是油肌人的夏日救星，高度持妝力讓妝容在悶熱潮濕的夏天不會造成土石流。趕在7月酷暑，《雅詩蘭黛》上市了粉持久遮瑕筆，針對難纏的黑眼圈、淚溝推出的遮瑕，當中含有超高保濕精華，讓你在遮瑕的時候肌膚不會太乾，就算擦在肌膚上過幾十秒之後，還是可以輕鬆推開，可以和底妝完美的結合。

《媚比琳》Fit Me 遮瑕筆



開架王《媚比琳》的Fit Me 遮瑕筆女孩們化妝包內一定有！《媚比琳》底妝本來就有超高CP值，不論持妝度、遮瑕度都和專櫃品質有的拼，它們的Fit Me 遮瑕筆滋潤度很夠，遮瑕力也是大家回購的主要原因，很適合遮一些容易卡粉的位置，在開架市場中站有遮瑕權威的美名。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／各品牌



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