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林威助、周思齊中職雙帥演繹　CITIZEN PROMASTER 30週年正式登台

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▲中信兄弟象二軍總教練林威助，以及亞洲選球王周思齊，為CITIZEN PROMASTER 30週年新品站台，展現時尚型男魅力。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

日本百年專業錶廠CITIZEN戶外運動系列PROMASTER 30週年限定新品正式登台，適逢世界12強賽掀起全台棒球熱潮，發表會特別邀請到中信兄弟象二軍總教練林威助，以及亞洲選球王周董周思齊，擔任品牌之友，兩人不但以西裝造型亮相，還搶先戴上光動能GPS衛星對時錶F990旗艦錶款，展現時尚型男魅力。

▲▼ 林威助、周思齊帥氣演繹 CITIZEN PROMASTER 30週年新品上市 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲PROMASTER 30週年光動能GPS衛星對時錶F990限定錶款正式登台。（圖／記者吳杰澄攝）

配戴PROMASTER 30週年限量錶款CC7015-55E的林威助說：「它有GPS對時功能，你到世界各國，只要按一個鍵接受衛星定位後，就可以調整到當地時間，這個功能對我來講非常方便！」手戴旗艦光動能GPS衛星對時飛行腕錶CC7014-82E的周思齊則大推輕盈舒適感：「它採用鈦金屬材質所打造，戴起來滿輕的，再加上它有光動能，在有光源的情況下，可以隨時補充手錶電力，我覺得滿酷的！」

▲▼ 林威助、周思齊帥氣演繹 CITIZEN PROMASTER 30週年新品上市 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲林威助、周思齊為CITIZEN 戶外運動系列PROMASTER新品站台，展現時尚型男魅力。（圖／記者吳杰澄攝）

而談到CITIZEN品牌精神，兩人也不約而同表示與自己的人生哲學相符。林威助認為：「就像我們CITIZEN的Slogan一樣，每一步都是突破！我從選手轉成教練，也算是突破的一種！」周思齊則說：「當然每天的訓練之外，你還要有面對壓力、克服挑戰的勇氣，我覺得品牌Better Starts Now的精神，是滿符合職業球員的！」

▲▼ 林威助、周思齊帥氣演繹 CITIZEN PROMASTER 30週年新品上市 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲PROMASTER 30週年旗限定款CC7015-55E，NT.99,800。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼ 林威助、周思齊帥氣演繹 CITIZEN PROMASTER 30週年新品上市 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲光動能GPS衛星對時飛行腕錶CC7014-82E，NT.93,800。（圖／記者吳杰澄攝）

PROMASTER作為CITIZEN的戶外運動系列，一直以來都備受世界各地的專業人士推崇，這次30週年限定款，更以強悍機芯結合經典設計，推出陸、海、空三大主題腕錶。CITIZEN商品企劃Jeff說：「陸的部分，我們強調速度感或者是登山的部分，所以喜歡競技的，譬如賽車，還有喜歡登山、爬山的人，我們有測高度的錶款；海的部分，算是近3年錶界的主流，就是說即使你不潛水，男人就是要擁有一支潛水錶；空的部分，我們也加上航空計算尺，增添軍事氛圍，相信對軍事迷來說，也是值得珍藏的一支錶款！」

▲▼ 林威助、周思齊帥氣演繹 CITIZEN PROMASTER 30週年新品上市 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲PROMASTER 30週年Marine海-BN2039-59E NT$26,800(左)與BN2038-01L NT$25,800(右)。（圖／記者吳杰澄攝）

三款系列、三種風格，滿足不同喜好的族群，但其中最受矚目的還是頂級旗艦機芯光動能GPS衛星對時錶F990，CITIZEN商品企劃Jeff表示：「F990最強大的地方，就是有收GPS衛星對時的技術，它最快可以3秒收到衛星訊號，去矯正時間誤差，它還有雙線圈馬達，可以快速的旋轉，1秒內正負可以旋轉1圈，所以等於是4秒內，就可以完成整個對時動作。」

▲▼ 林威助、周思齊帥氣演繹 CITIZEN PROMASTER 30週年新品上市 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲PROMASTER 30週年Land陸-BX1015-84L NT$17,800(左)與CB5038-14E NT$25,800(右)。（圖／記者吳杰澄攝）

不只好，還要更好！秉持著GO BEYOND的精神，CITIZEN PROMASTER30週年 系列持續再進化，不但創新、專業，還能輕鬆展現型男穿搭功力，引領製錶工藝突破新領域。

關鍵字：

CITIZEN, PROMASTER, 林威助, 周思齊, 30週年, 光動能, GPS衛星對時, 旗艦, 腕錶, 機芯, F990, 限量, BetterStartsNow
fashion.net

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