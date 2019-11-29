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夜貓族注意！5招「熬夜急救護膚法」　告別暗沉黑眼圈，肌膚明亮妝又貼

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▲▼ 熬夜追劇急救法！5招「夜貓護膚」處方箋，跟暗沉蠟黃、黑眼圈說再見。（圖／Bella儂儂提供）

夜貓族看過來！是不是有發現熬夜起床後，臉上暗沉蠟黃，連底妝也很難上，面對這種狀況，儂編提供幾個臨時抱佛腳的謢膚方法，讓你的臉恢復比較快，盡可能調整到最佳狀態！現在要年輕人們不熬夜簡直難上加難，有好多抖音要看，部落客要追，就連神奇寶貝也要抓，下班後一個不小心東摸西摸，就超過12點，導致睡眠嚴重不足，當睡眠不足的時候，肌膚也就無法利用夜晚來好好修護，肌膚缺水、營養不足，代謝下降就是暗沉蠟黃的原因。

1. 卸妝膏卸妝

▲▼ 熬夜追劇急救法！5招「夜貓護膚」處方箋，跟暗沉蠟黃、黑眼圈說再見。（圖／Bella儂儂提供）

是不是有時候一熬夜，連妝都還沒卸就睡著了呢？還是睡前隨便抹兩下，都不知道還有多少殘妝在臉上，隔天起床發現毛孔變的粗大，而且臉部肌膚感覺緊蹦不舒服？這就是因為帶妝時間過長，你臉上的彩妝粉末會不斷的把肌膚的油脂水分吸走，肌膚缺水缺油，長期下來就會導致毛孔粗大！

▲▼ 熬夜追劇急救法！5招「夜貓護膚」處方箋，跟暗沉蠟黃、黑眼圈說再見。（圖／Bella儂儂提供）

這時候好好的卸妝吧！建議可以選擇卸妝膏來一邊按摩，一邊深層的把殘妝卸除，通常卸妝膏還有一些滋養成分，除了帶走彩妝之外，一方面也讓肌膚在卸妝過程不至於太過乾燥。

2. 急救安瓶面膜

▲▼ 熬夜追劇急救法！5招「夜貓護膚」處方箋，跟暗沉蠟黃、黑眼圈說再見。（圖／Bella儂儂提供）

當肌膚狀況不好，不論你的粉底強不強，就是會脫妝！所以，如果熬夜起來發現肌膚乾到不行，這時候就該拿出急救型的安瓶精華，或者是面膜，來幫助肌膚打掉重練，一邊保濕補水，一邊進行修護，慢慢的你會發現膚況似乎慢慢好轉，不過最好是不要熬夜啦！

3. 濕敷化妝水

▲▼ 熬夜追劇急救法！5招「夜貓護膚」處方箋，跟暗沉蠟黃、黑眼圈說再見。（圖／Bella儂儂提供）

熬夜的肌膚就像乾枯的湖底，到處都是細紋，肌膚本身已經無法平均的供應水分給肌膚細胞，這時候化妝絕對會卡粉積線，建議可以妝前濕膚化妝水，用最快的速度幫肌膚補充水分，上妝時也就比較不容易脫妝。

4. 加強眼部按摩

▲▼ 熬夜追劇急救法！5招「夜貓護膚」處方箋，跟暗沉蠟黃、黑眼圈說再見。（圖／Bella儂儂提供）

熬夜最明顯的部位應該就是在眼睛，熬夜造成的循環代謝不好，眼睛就會腫腫泡泡的，這時候眼妝絕對畫不好，原本熟悉的眼線、眉毛位置全部都走鐘，如果這時候再畫眼影，不知道的人還以為你過敏了呢！

▲▼ 熬夜追劇急救法！5招「夜貓護膚」處方箋，跟暗沉蠟黃、黑眼圈說再見。（圖／Bella儂儂提供）

所以當眼睛腫腫泡泡的時候，可以擦一下眼霜，順便按摩眼睛周圍的穴點，像是眼頭和山根的交界處，按壓一下會感覺痠痠的，停留5-10秒搭配呼吸，就可以推動眼周的循環代謝，短短的5-10分鐘，就會發現眼睛明亮許多。

5. 喝咖啡、吃蔬菜水果

▲▼ 熬夜追劇急救法！5招「夜貓護膚」處方箋，跟暗沉蠟黃、黑眼圈說再見。（圖／Bella儂儂提供）

熬夜本身對身體就是一個傷害，當然就必須藉由飲食來多補充一點營養，水腫的話早上可以喝杯咖啡，讓身體代謝多於的水分，透過蔬菜水果補充纖維營養素和礦物質，讓身體的代謝慢慢的回復，臉色自然就清新不暗沉。

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／pinterest.com、各品牌

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

熬夜, 急救面膜, 按摩, 暗沉, 夜貓族
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